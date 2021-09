MercadoLibre vuelve al trono como empresa más valiosa de latinoamérica

La caída libre que han experimentado los precios del mineral de hierro le han costo al productor brasileño Vale S.A alrededor de US$40.000 millones en capitalización de mercado y el título de la empresa con mayor valoración de América Latina.



El colapso de 32% de Vale desde un máximo de fines de julio hace que la minera con sede en Rio de Janeiro tenga menor valor que MercadoLibre Inc., una potencia de comercio electrónico que ahora tiene una valoración de US$90.000 millones tras el sólido desempeño en tecnología financiera que registró el último trimestre.



El cambio de posiciones, donde una plataforma de nueva economía arrebata el primer lugar a un productor de materias primas de 79 años de trayectoria, puede verse consolidado luego de que los esfuerzos chinos por limpiar su sector industrial altamente contaminante hicieran caer el mineral de hierro por debajo de US$100 la tonelada métrica.



La semana pasada, UBS Group AG recortó en dos escaños la recomendación de Vale, de comprar a vender, mientras que Bradesco BBI estima que los riesgos en un volátil entorno de precios de las materias primas están sesgados a la baja.



Si el mineral de hierro promedia US$90 el próximo año, es posible que las ganancias de Vale antes de partidas no alcancen las estimaciones de consenso en un 38%.



El cambio de fortuna de Vale podría haber sido aún más grave si no fuera por la enorme suma de US$13.800 millones en pagos de inversionistas anunciados en lo que va de año.



Bloomberg