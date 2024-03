Mercados en EE. UU. están pendientes de fechas para la baja de tasas

La bolsa de Nueva York terminó al alza ayer martes y con un nuevo récord para el índice S&P 500, en espera de los resultados de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) de hoy.



El índice Dow Jones ganó 0,83% hasta los 39.110,76 puntos, el índice tecnológico y de nuevas tecnologías Nasdaq el 0,39 % hasta las 16.166,79 unidades, mientras que el índice S&P 500 repuntó el 0,56 % hasta los 5.178,51 puntos, un nuevo máximo.



(Lea más: Presidente de El Salvador asegura que la tasa de homicidios bajó en el país)

La cita de la Fed terminará hoy miércoles a media jornada.



La Fed publicará un comunicado a las 2 de la tarde (1 de la tarde de Colombia) y su presidente, Jerome Powell, dará una conferencia de prensa 30 minutos más tarde.



El banco central estadounidense publicará sus previsiones de inflación, de crecimiento y de tasa de desempleo para 2024, cifras claves para el desarrollo de los mercados mundiales.

(Lea más: ¿Qué está pasando en los mercados internacionales en la actualidad?)

Los inversores y los mercados en general esperan para el miércoles un dato en particular: el gráfico que presenta las estimaciones de la evolución de las tasas de interés, lo que puede arrojar indicios sobre cuántas veces prevén recortar las tasas de interés entre 2024 y 2025 los miembros del Fomc, el comité de política monetaria del banco central estadounidense.



El mercado no descarta que este año haya dos recortes y no tres como se esperaba a finales del año pasado, toda vez que la inflación ganó fuerza y se ubicó en 3,2 % a 12 meses en febrero, de acuerdo con el índice de precios al consumidor (IPC).



Las tasas de la Fed se ubican actualmente en un rango de 5,25-5,50 %, máximos en más de 20 años.

“No esperamos un recorte inmediato de las tasas de interés, pero el Fomc presentará indicios sobre la continuación del programa” de política monetaria, resumió Chris Low, de FHN Financial.

(Lea más: ¿Estados Unidos seguirá dándole alivios a las sanciones que ha impuesto a Venezuela?)

FED FOTO: iStock

Banco del Japón dio noticias tras 17 años

En el resto del mundo, el Banco de Japón (BoJ, central) subió, por primera vez en 17 años, su tasa de referencia, sacándola del territorio negativo en el que se encontraba desde 2017.



Ahora el rango es de 0 a 0,1%. Con esta modesta amplitud, las preocupaciones sobre un incremento del atractivo de los bonos japoneses, que pudiera perjudicar a los activos estadounidenses y europeos, se disiparon.



Entre los valores del día, algunas grandes firmas del sector tecnológico ganaron terreno, como la firma que desarrolla inteligencia artificial, Nvidia (con un aumento de 1,07 % a US$ 893,98) luego de que el fundador y director ejecutivo de la compañía, Jensen Huang, presentó el lunes una nueva tecnología de microchips.



Por su parte, las gigantes Apple ganaron 1,36 % y Amazon 0,81%, respectivamente.



La plataforma de intercambio de criptomonedas Coinbase perdió casi 4 % luego de una caída del bitcóin, que perdió casi 5 % a US$ 64.054.

(Lea más: La FED inicia nueva reunión: ¿bajarán o no las tasas de interés en Estados Unidos?)

AFP