Mercados globales vuelven a sufrir una jornada negra

Las bolsas mundiales llevaban varias semanas de calma y optimismo en sus comportamientos, lo que hizo que varios de los principales índices, incluso, borraran las pérdidas que se generaron por el estallido de la pandemia.



(Mercados siguen en rojo en 2020, pero se ven mejoras).

Además, el petróleo volvía a cotizar por encima de US$40 y el dólar logró acercarse a los $3.750 por unidad. No obstante, la nueva jornada negra que se vivió ayer devolvió a los mercados a la realidad por la que atraviesa la economía internacional.



(‘Mercados hablan bien del país tras colocar bonos’).



Un ejemplo de ello fue Wall Street. Precisamente los índices Nasdaq y S&P lograban esta semana registrar nuevos récords en el caso del primero y números verdes en el segundo. Eso cambio ayer, cuando el Dow Jones presentó una caída de 6,9% hasta los 25.128,17 puntos, lo que supone el peor día desde las caídas de marzo.



El S&P500 también terminó el día con fuertes descensos, lo que llevó a su cotización a perder 5,89% hasta los 3.002,10, mientras que el Nasdaq, el que mejor comportamiento registra en lo que va de año de los tres, bajó 5,27% hasta los 9.492,73, lo que le hizo volver a bajar de la barrera de los 10.000 puntos con la que había establecido esta semana un nuevo máximo histórico.



En Europa el comportamiento fue bastante similar, con desplomes entre el 3% y el 5% en todos sus mercados, mientras que Latinoamérica también registró importantes retrocesos. Algunos de los más pronunciados fueron los de Argentina (7,35%), Perú (4,16%) o el índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia, que tuvo una baja de 4,79%.



Según explicaron los expertos, el mercado se vio golpeado por una nueva ola de malas noticias a nivel internacional, como las peores perspectivas en las economías avanzadas, a lo que se unió la posibilidad de que las protestas en contra del racismo a nivel mundial sigan incrementándose y poniendo en riesgo la recuperación, así como los nuevos temores que surgieron en Estados Unidos por el incremento de casos de coronavirus en estados que ejecutan su reapertura económica.



Aunque el gobierno de Donald Trump aseguró que no se volvería a cerrar la economía, muchos expertos dudaron al respecto, asegurando que si hay un rápido incremento, los estados tendrían que reimponer medidas de aislamiento.



Pero no solo los mercados bursátiles se vieron afectados. La cotización del petróleo Brent, de referencia para Colombia, también presentó un importante retroceso.



En Londres el barril de Brent del mar del Norte para entrega en agosto terminó en 38,55 dólares, con baja de 8,2%. Se trata de la mayor caída diaria del crudo desde fines de abril. “Los precios están de nuevo bajo presión porque las preocupaciones sobre el ritmo de incremento de la demanda se intensificaron”, resumió Paola Rodríguez Masiu, analista de Rystad.



La Reserva Federal (Fed, banco central de Estados Unidos) publicó el miércoles sus primeras estimaciones económicas desde el inicio de la pandemia y señaló que habrá una caída del PIB de 6,5% en 2020.



Finalmente, el dólar registró ayer una fuerte alza de $100 en el mercado bancario, aunque en relación a la Tasa Representativa del Mercado, es decir la tasa oficial, el incremento fue de $71,65.



Para Camilo Pérez, jefe de investigaciones económicas del Banco de Bogotá, la subida del dólar corresponde a un “cambio de percepción en los mercados internacionales. Hasta hace pocos días había ilusión por la recuperación de la economía y los avances contra la covid-19, pero como siguen los contagios, y eso agrega incertumbre”.



El analista considera que el mercado “había estado algo desalineado de esa realidad, hay preocupación y por eso el dólar registró ganancias contra casi todas las monedas”.

​

La divisa abrió a $3.758 y cerró en $3.773, con una tasa promedio de $3.746,73 y se realizaron transacciones por US$1.419 millones.



Entre lunes y miércoles, la divisa había subido $73 y con las ganancias en la jornada de ayer está cerca de recortar las pérdidas de la semana pasada, cuando cayó $151.

La TRM para este viernes es de $ 3.746,46.