México no lograría meta de AMLO sobre el PIB

El estancamiento de la economía mexicana, que registró un 0% de crecimiento en el segundo trimestre del año según los últimos datos, pone en cuestión los pronósticos del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien sostiene que el PIB aumentará un 2% este año.



El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que el PIB tuvo un crecimiento nulo en el segundo trimestre en comparación con el anterior, según cifras ajustadas. Este dato experimentó una disminución de 0,1% frente al dato preliminar, que confirmó la desaceleración.



México esquivó por los pelos la recesión tras un primer trimestre en rojo, cuando el PIB de México se contrajo 0,2% frente al último trimestre de 2018.



Aunque el país no se encuentre propiamente en recesión, destacadas voces del Gobierno han admitido que la economía mexicana atraviesa una desaceleración, pero este baño de realidad no es suficiente para López Obrador, quien no mueve ni un ápice su discurso económico.



El mandatario dijo que el dato de crecimiento nulo no le “preocupa” y mantuvo su pronóstico de alcanzar un crecimiento del 2%. “Sigo igual. Vamos muy bien, muy distinto de lo que piensan los expertos y ya ven que yo soy un poco perseverante”, respondió.



López Obrador aprovechó para arremeter en contra de los cálculos del Inegi y se mostró partidario de utilizar “otros parámetros de medición”, ya que para el Gobierno que encabeza es más prioritario el reparto de la riqueza que el crecimiento económico.



“Sí nos importa el crecimiento pero nos importa más el desarrollo. Crecer es crear riqueza y desarrollar es distribuir riqueza”, expresó el mandatario, quien sostuvo que ahora en México “hay más y mejor distribución del ingreso”.



“Abajo la gente tiene más poder adquisitivo, por eso no me preocupa mucho el asunto”, agregó ‘AMLO’.



Por contra, el gobernador del banco central de México, Alejandro Días de León, alertó que la economía mexicana se ha desacelerado más de lo previsto y ha aumentado la brecha entre su crecimiento potencial y el real. “Este freno ha sido mayor a lo que se había anticipado y el entorno externo no ha ayudado”, declaró el gobernador del Banco de México en un foro.



En el segundo trimestre, las actividades terciarias avanzaron 0,2% en tanto que las primarias cayeron 3,4% y las secundarias un 0,2% frente a los tres meses anteriores, de acuerdo con cifras desestacionalizadas.



En cifras originales, el PIB cayó un 0,8% en el segundo trimestre de 2019 respecto al mismo período del año anterior. Y acumula un avance de apenas 0,2% en los primeros seis meses.



Alejandro Saldaña, analista económico del Banco Ve por Más, contó que el principal desacelerador de la economía mexicana es “la debilidad del tejido industrial”. Aunque la caída de la producción de crudo y de la minería se arrastra desde hace una década, contó que el decrecimiento del sector de la construcción se ha “acelerado” durante la actual Administración.



“Creemos que en la segunda mitad del año mejorará la actividad”, contrastó el analista, quien prevé que el Gobierno acometa una ejecución del gasto público más eficiente. Y es que en el primer semestre del año hubo un subejercicio en el gasto del sector público de unos US$8.796 millones presupuestados y no gastados, algo habitual en el arranque de un nuevo gobierno.



Los expertos consideran que la estabilidad en el consumo y el incremento de remesas son factores que facilitarán el repunte económico, aunque hay riesgos que puedan lastrarlo, como una eventual imposición arancelaria por parte de EE. UU.



No obstante, la mayoría de analistas han reducido las perspectivas a lo largo del año y actualmente sitúan el crecimiento en torno al 1%, lejos del 2% propugnado por el Presidente.



“El pronóstico de López Obrador es muy poco probable. Tendríamos que ver dos trimestres extraordinarios y no parece que vaya a ser así”, dijo Saldaña.



El Gobierno mexicano anunció el pasado 30 de julio un plan para movilizar US$25.424 millones para apoyar la economía e incentivar el consumo, una decisión que fue bien vista por el empresariado.



El ajuste a la baja del PIB está teniendo impacto en los mercados, lo que ha tenido impacto tanto en la Bolsa Mexicana de Valores, como en la cotización del peso del país frente al dólar estadounidense.



