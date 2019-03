Mi vida entre los ‘gilets jaunes’

El fin de semana pasado marcó el final de ‘le grand débat’, una campaña lanzada por Emmanuel Macron en respuesta a las protestas de los ‘gilets jaunes’, o chalecos amarillos, que han sacudido a Francia desde noviembre. El Presidente ha llevado a cabo dos meses de reuniones públicas en todo el país, en las que los ciudadanos pueden expresar sus opiniones sobre todo, desde los impuestos hasta el medio ambiente.



Habiéndose retirado de su torre de marfil, el Palacio del Elíseo, ha estado tratando de aumentar su popularidad reavivando el espíritu de los primeros días de La Republique En Marche e involucrarse con las personas. ¿Está funcionando? Aunque hubo otro fin de semana de protestas violentas, realmente sabremos los resultados en las elecciones al Parlamento Europeo.



Pero el movimiento de los chalecos amarillos parece estar perdiendo fuerza. Como muchos parisinos, al principio simpatizaba con sus quejas por el costo de la vida. Esto se fue erosionando después de que consecutivos sábados se trastocaran debido a la interrupción de la circulación y del transporte, el cierre de tiendas y la violencia.



No es que todo fuera malo; las interrupciones han cambiado el ritmo de la vida en París para mejor. La marcha de los chalecos amarillos hacia el gran almacén Le Bon Marché en diciembre fue una excusa conveniente para extender el acogedor almuerzo en una brasserie con otra botella de vino. Todo en nombre de la seguridad, por supuesto.



Hubo momentos surrealistas, particularmente en los primeros días de las protestas, cuando miles de personas del campo viajaban a París. Lejos de las multitudes, me encontré con varias de las personas que protestaban y parecían perdidas, recién llegadas de las provincias y pidiendo direcciones.



Antes de Navidad no hablábamos de otra cosa. En una cena, mi anfitrión francés se enorgulleció de lucir su propia versión de un chaleco amarillo brillante creado por Louis Vuitton, que por supuesto era exactamente el tipo de símbolo sartorial que habría enfurecido a los manifestantes.



Ahora, mientras los chalecos amarillos buscan ganar un nuevo impulso, no puedo evitar sentir fatiga. Algo así como los británicos con el Brexit, me imagino.



La Semana de la Moda de París significó la habitual inundación de blogueros, ‘influentes’ y ‘fashionistas’, que narran todos sus movimientos en Instagram. Pero al igual que otras zonas lujosas de otras capitales, una calle parisina particularmente pintoresca está harta de su elevado perfil de Instagram. Rue Crémieux, en el distrito 12, denominada como “la calle con mayor presencia en Instagram”, y #ruecremieux ha acumulado unas 32.000 fotografías. Fui a ver de qué se trataba el alboroto.



Enclavada detrás de un puesto de kebabs, una tienda erótica y un cibercafé cerca de la estación Gare de Lyon, se encuentra una calle secundaria adoquinada con un arco iris de casas adosadas, plantas exóticas y persianas. Originalmente conocida como Avenue Millaud, en 1897 pasó a llamarse Rue Crémieux en honor a Adolphe Crémieux, un ministro de justicia que otorgó la ciudadanía francesa a la mayoría de la población judía en la Argelia francesa.



En los últimos años, esta calle sorprendentemente bonita se ha convertido en un lugar de peregrinación para los blogueros y aficionados de Instagram. Sin embargo, con el paso del tiempo, los habitantes de la calle se han cansado de las inquisitivas visitas.



Ahora, la asociación de residentes le ha pedido al alcalde una puerta que pueda cerrarse en las horas pico, como los fines de semana y las noches, cuando sus casas de color pastel relucen irresistiblemente bajo el brillo del atardecer. Mientras, un residente frustrado ha comenzado a narrar las sesiones de fotos no deseadas que se llevan a cabo en la, utilizando Instagram.



En busca de consuelo, fui a la Fondation Louis Vuitton, diseñada por Frank Gehry, a la apertura de La Colección Courtauld: Una Visión para el Impresionismo, que se ha convertido en el punto culminante cultural. Samuel Courtauld pudo haber sido un célebre industrial y coleccionista inglés, pero también tenía vínculos con Francia. Su familia emigró a Londres a finales del siglo XVII, y como joven aprendiz en el negocio familiar de textiles, vino a Francia para estudiar tecnología textil. En los años 20 volvió a comprar pinturas impresionistas y post-impresionistas.



Esta magnífica colección de 100 obras - que incluye ‘Un bar del Folies-Bergère’, de Édouard Manet, ‘Autorretrato con oreja vendada’ de Vincent van Gogh y ‘Nunca más’ el desnudo tahitiano de Paul Gauguin - fue prestada por Londres por primera vez en más de 60 años para exhibirse en París.



Courtauld compró obras con las que tenía una conexión personal e intuitiva, en lugar de seguir los principios de la historia del arte. En particular, rechazó la hostilidad del establecimiento artístico hacia Cézanne. “En ese momento, Cézanne era el artista más radical de todos”, dice Daniella Luxembourg, una de las síndicas del Courtauld Institute of Art. “Courtauld no sólo era un coleccionista de vanguardia, sino que tenía esta idea innovadora de que el conocimiento y el arte deberían compartirse. Tanto para Cézanne como para Courtauld, la exhibición es una celebración de regresar a casa”.



Cuando la inusualmente cálida semana de la moda de París llegó a su fin, sólo había un chaleco amarillo sobre el que el mundo de la moda quería hablar: Karl Lagerfeld, quien falleció el mes pasado a los 85 años. El diseñador vistió un chaleco amarillo mucho antes de que se convirtiera en la prenda de protesta. Creador, modisto y reinventor extraordinario, participó en una campaña de seguridad vial en 2008, cuando se hizo obligatorio para los automovilistas llevar estos chalecos.



En una fotografía, Lagerfeld está vestido con su icónico look: corbata negra, cuello almidonado, gafas oscuras y guantes sin dedos, con el pelo blanco recogido en una cola de caballo. Un chaleco amarillo fluorescente en la parte superior de su traje agrega el toque final, con un eslogan que declara: “Es amarillo, es feo, no combina con nada, pero puede salvar tu vida”. Luego se supo que Lagerfeld nunca se dignó a usar el chaleco. Para los ‘gilets jaunes’ duros hay poco espacio para el compromiso.



Harriet Agnew