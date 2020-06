Microsoft cierra sus tiendas físicas en el mundo

Microsoft Corp. informó que cerrará sus tiendas físicas de forma permanente, pero continuará invirtiendo en una tienda digital que, junto con minoristas externos, ha impulsado las ventas de productos como la consola de juegos Xbox y las tabletas Surface. La medida dará como resultado un cargo antes de impuestos de aproximadamente 450 millones de dólares, o 5 centavos por acción, en el trimestre actual, dijo Microsoft.



"Nuestras ventas han crecido en línea a medida que nuestra cartera de productos ha evolucionado a ofertas en gran parte digitales, y nuestro talentoso equipo ha demostrado tener éxito al servir a clientes más allá de cualquier ubicación física", dijo el vicepresidente corporativo de Microsoft, David Porter.



Microsoft cerró sus 83 tiendas, la mayoría de las cuales están en Estados Unidos, a fines de marzo debido a la pandemia de covid-19. Apple Inc. ha reabierto sus sitios minoristas solo para cerrar más de 30 de ellos a medida que el virus reaparece en algunos lugares.



Microsoft no reveló cuantos ingresos estaba obteniendo de las tiendas. Los miles de trabajadores de las tiendas ya han hecho la transición al esfuerzo digital y continuarán en esos roles, dijo la compañía.



Mientras estaba bajo confinamiento, Microsoft dijo que su equipo minorista ha capacitado virtualmente a cientos de miles de clientes empresariales y educativos en software de trabajo y aprendizaje remotos y ha ayudado a los clientes con llamadas de soporte. El equipo apoyó a las comunidades al organizar más de 14.000 talleres y campamentos de verano en línea y más de 3.000 graduaciones virtuales.



Microsoft anunció su plan de comenzar a abrir tiendas en 2009 antes del lanzamiento de Windows 7, después de que Apple tuviera un éxito significativo y popularidad con sus puntos de venta modernos.



En ese momento, Microsoft tenía problemas para lograr que un grupo menguante de minoristas de electrónica de gran tamaño mostrara efectivamente sus productos en una tienda a menudo caótica con personal poco capacitado.



La compañía contrató a Porter, un veterano de Walmart Inc., para liderar el esfuerzo minorista. A medida que el fabricante de software se trasladó al hardware con el lanzamiento del dispositivo Surface en 2012, aceleró el ritmo de apertura de tiendas, terminando con más de 100 y a menudo buscando propiedades inmobiliarias cerca de las tiendas de Apple.



La variedad de puntos de venta creció hasta incluir una tienda en la Quinta Avenida de Nueva York y una en Londres, abierta en julio pasado. Pero si bien los puntos de venta minoristas permiten a los usuarios probar una creciente gama de modelos de Surface y juegos de Xbox, a menudo sufren de un menor nivel de interés y tráfico peatonal que las tiendas cercanas de Apple.



Microsoft, con sede en Redmond, Washington, dijo que ha visto un "crecimiento significativo" a través de sus escaparates digitales, incluido Microsoft.com, y tiendas para Xbox y Windows. La compañía continuará invirtiendo en innovación digital con nuevos servicios que incluyen soporte de video chat 1:1, videos tutoriales en línea y obras virtuales. Esta semana, la compañía anunció que cerraría su servicio de transmisión de video Mixer.



El año fiscal de Microsoft finaliza el 30 de junio. La compañía en junio y julio generalmente abandona las empresas que considera tienen un mal desempeño. Cualquier recorte de empleo a menudo ocurre en este periodo, a medida que las unidades de Microsoft cambian de prioridad.





Bloomberg