Mientras Colombia se abre, el mundo vuelve a las restricciones

Colombia inicia hoy un nuevo camino en su convivencia con la pandemia del coronavirus con el fin de la cuarentena nacional, la cual fue una de las más largas del mundo. No obstante, llama la atención que justo cuando el país logra iniciar su reapertura, cada vez son más los países que comenzaron esa etapa semanas atrás y que ahora, por el alza de contagios, están imponiendo restricciones.



(Así se preparan los sectores de la economía que se reactivarán).

El ejemplo claro de esta tendencia es Europa, cuyos países comenzaron a reabrir comercios, actividades y espacios públicos en junio y que ahora echan reversa en parte de esas flexibilizaciones, aunque, eso sí, en ningún caso al nivel más restrictivo de sus cuarentenas nacionales.



(Colombia sube en el ranking de países con más casos de coronavirus).



La razón, el incremento de los casos. En España ayer se reportaron 2.489 contagios y sumó 23.500 desde el viernes; Francia agregó ayer 3.082 casos, y 18.803 entre viernes y domingo; Alemania y Japón reportan al rededor de 600 casos diarios, Reino Unido ayer tuvo 1.406 nuevos contagios e Italia se encuentra por encima de 1.300 al día.



Según Leonardo Briceño Ayala, director del grupo de salud pública de la Universidad del Rosario, “las medidas que estamos viendo, sobre todo en Europa, son producto del incremento de casos y de mortalidad. En esa región, muchas de estas medidas sí fueron útiles en su momento, y se basan en aspectos de comportamiento individual, distanciamiento e higiene respiratoria. Junto a esto, hay un componente de mayor rastreo con pruebas masivas”.



(Colombia ya es el séptimo país del mundo con más casos de covid-19).



En este sentido, España, que volvió a convertirse en el país europeo con más casos, también es el que ha ejecutado más nuevas restricciones recientes.



En esta lista se encuentran, por ejemplo, el cierre de nuevo de bares y discotecas, las sanciones por fumar en espacios públicos cuando no hay distanciamiento de al menos dos metros, la prohibición de reuniones de más de 10 personas o la cancelación de eventos masivos como conciertos y corridas de toros.



En esta lista en concreto también vale la pena resaltar la limitación de las horas de operación de restaurantes y bares, con una fecha máxima de cierre hasta la una de la madrugada.



En Francia, por ejemplo, se empezó a ejecutar la obligación de llevar mascarilla en más zonas de París, una medida que no se había aplicado hasta el momento, bajo una multa de 135 euros. Se imponen unas 700 en cada jornada.



También, el gobierno de Emmanuel Macron definió 19 departamentos del país como ‘zona roja’, en los que se les dio la autorización a las autoridades locales para limitar los desplazamientos de personas, prohibir concentraciones de gente o cerrar restaurantes, bares, museos u otros establecimientos.



En Alemania, que vivió este fin de semana una manifestación negacionista del coronavirus que intentó tomar el Reichstag (edificio del Parlamento), se impondrán multas de 50 euros por no llevar tapabocas y se limitan las reuniones a un máximo de 25 personas. De igual forma, extendió hasta final de año los espectáculos sin público y las restricciones de viajes, ante su previsión de mayores contagios durante el otoño.



Portugal reimpondrá el estado de contingencia desde el 15 de septiembre y valora nuevas medidas restrictivas en el país, mientras que en Italia se impusieron, entre otras, la obligación de realizar pruebas a las personas que entren al país desde una lista de orígenes.



Pero esto no ocurre solo en Europa. En Corea del Sur se ejecuta el cierre de espectáculos públicos y la reducción de los alumnos en las aulas, así como el cierre de bares y cafés o los actos religiosos. Japón también amplió las limitaciones para los actos multitudinarios en su territorio hasta final de septiembre.