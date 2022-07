Mientras el PIB de EE. UU. cae, el de China tiene leve repunte

El mundo deja atrás el primer semestre, que acaba de concluir, con miras a lo que podría ser un escenario macroeconómico complejo, en medio de los constantes temores por una recesión global o en las principales economías del planeta, así como una estanflación general.



Estos primeros seis meses del 2022 sirvieron para hacer cuentas sobre cómo va la desaceleración de las principales economías, la dinámica del espiral inflacionario y cómo el impacto de la guerra al este de Ucrania erosionó las, de por si recortadas, expectativas para finales de año.



Por ejemplo, el Banco Mundial es su estimación más reciente, rebajó del 4,1% al 2,9% la proyección del repunte del PIB para la economía global, mientras que el Fondo Monetario Internacional (FMI) señaló que la economía mundial se ralentice del 6,1% al final del año pasado a 3,6% para el cierre del 2022.



Aunque el conflicto bélico no es la única explicación para esta desaceleración generalizada. En su intento por controlar la inflación, los bancos centrales del mundo, encabezados por la Reserva Federal sostienen una agresiva campaña de incremento de tasas de interés, las cuales, de acuerdo con los analistas, corren el riesgo de lastrar el rendimiento económico.



“Tenemos que ver dos trimestres de contracción, dos trimestres seguidos donde haya tasas negativas de crecimiento en el mundo. Esto le va a pasar a algunos países, aunque aún hay esperanza de que solo se trate de una desaceleración, en algunos casos fuertes”, señaló el economista Germán Machado, docente de la Uniandes.



El sinuoso camino de Estados Unidos



Las miradas del mundo están puestas sobre Estados Unidos. La primera economía del planeta no tuvo el mejor primer semestre y los ojos del mercado y de los analistas especulan sobre las implicaciones de una más que probable recesión.



Este escenario económico en Estados Unidos se define luego de dos trimestres de caídas en el crecimiento del producto interno bruto.



En el primer trimestre la economía estadounidense cayó un 1,6%, un lastre más profundo que la previsión preliminar de -1,4%, lo que hizo alertar a los analistas sobre el estado macroeconómico.



En su momento, la Oficina de Asuntos Económicos (BEA, por sus siglas en inglés) había señalado que este comportamiento a la baja se debería a efectos retrasados del año anterior de la pandemia y de la variante ómicron.



Así las cosas, aún resta por conocerse el comportamiento del producto interno bruto de Estados Unidos en el segundo trimestre, aunque cada vez son más los analistas que se animan a apostar a que este será negativo.



De hecho, la Reserva Federal de Atlanta, a través de su indicador ‘GDP Now’ con corte al 15 de julio, estima una caída de la actividad económica en 1,5%. El próximo 28 de julio se conocerá el dato final.



La inflación también ha marcado récords en el primer trimestre en Estados Unidos. En junio el costo de vida anualizado subió al 9,1%, un valor no visto desde hace más de 20 años.



China, desacelerada pero ‘estable’



La segunda economía del mundo dejó atrás un primer semestre marcado por el repunte de casos de la covid-19 y su dinámica radical para combatirlo, con y que arrastró la economía a una “estabilidad” desacelerada.



El PIB de China creció 2,5% en el primer trimestre de 2022, un dato que supone una clara ralentización frente al 12,7% alcanzado en el mismo período de 2021, aunque este se compara con el lapso de 2020, donde la pandemia ya estaba en auge. En el primer trimestre, el PIB chino creció 4,8%, mientras que en el segundo, este repunte fue de tan solo 0,4%, explicado por los cierres de ciudades para controlar los brotes.



La inflación en el gigante asiático cerró junio con un incremento anual del 2,5%, un valor cercano a noviembre de 2021 (2,3%) y en lo corrido del primer trimestre fue de 1,7%.

Europa y Japón, sus propias dinámicas.



A pesar de la cercanía de la guerra, el PIB de la Eurozona creció un 5,4% en el primer trimestre del año, luego del 4,7% alcanzado en los últimos trimestres del 2021. Por otra parte, en el primer trimestre del año el PIB creció 0,6% frente al cuarto trimestre del 2021, cuando fue de 0,2%.



Este comportamiento del PIB se ve superado por la dinámica inflacionaria, que prosigue del año anterior, y que ahora se ve deteriorado por los efectos de la guerra sobre los precios de los energéticos. Reino Unido, en cambio, creció un 0,8% en el primer trimestre y su inflación alcanzó a junio el 7,9%, lastrado por los costos del Brexit.



Japón, por su parte, decreció -0,5% en el primer trimestre de 2022, arrastrado por el repunte de casos de la covid-19, mientras el coste de vida llegó al 2,5% a mayo, ubicándose por encima de la meta del 2%.



