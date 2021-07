Las claves que debe tener en cuenta si quiere migrar a Canadá

Son muchos los colombianos que siempre están pensando en la posibilidad de migrar a otros países y empezar una nueva vida.



Canadá es uno de los destinos que más se contemplan, pero sabe qué tiene que tener en cuenta para irse a ese país del norte de América.



Andrew Carvajal, experto en migración y vocero de Connectando Canadá, resuelve algunas de las dudas que más se hacen quienes desean viajar.



(Vea: La 'pandemia de los no vacunados', el problema que enfrenta EE. UU.).



¿Qué perfiles busca Canadá en sus aplicantes?



Depende mucho de los programas, pero, por lo general, se mira que las personas sean profesionales y tengan experiencia técnica. También, que sean personas jóvenes, generalmente menores de 33 años y que tengan por lo menos 2 títulos, excelente nivel de inglés o francés.



Si tiene experiencia laboral o educativa, esto le puede ayudar en Canadá para poder hacer un proceso de residencia permanente.



Si es empresario, se contemplan otros factores: las inversiones, el nivel de experiencia como ejecutivos o como gerentes y el impacto que vaya a tener en la economía canadiense.



(Vea: OMS advierte que la variante delta del covid pronto será la dominante).



¿Es más sencillo viajar a Canadá por estudios o se puede aplicar por inversión?



Hay muchos mitos alrededor de como migrar a Canadá y hay distintas maneras de hacerlo. Hay ciertas personas que tienen un perfil muy específico, por ejemplo: jóvenes menores de 33 años, un inglés perfecto y diferentes estudios, entonces para esa persona puede ser muy fácil la residencia permanente. Otras personas pueden aplicar por estudios y los empresarios deben ceñirse a una reglamentación diferente. El mensaje es que no hay un mejor camino: migrar depende del perfil de las personas.



¿Se puede aplicar a programas de migración con la familia?



Las residencias sí incluyen a los familiares. Si uno hace un proceso de residencia permanente se puede poner a la pareja y a los hijos menores de 22 años y si es residencia temporal, mi pareja y mis hijos pueden sacar permisos de estudios, es decir que los programas están hechos para que se pueda llegar a Canadá con la familia.

A Canadá se puede migrar con la familia, si tiene. Istock

¿Qué sucede con el tratado de libre comercio, esto beneficia a los inmigrantes?



Normalmente, para poder sacar un permiso de trabajo, cada empleador tiene que demostrar y verificar que no hay nadie calificado en Canadá para ese puesto. Los tratados de libre comercio eximen ese proceso, lo que es una gran ventaja.



Por otro lado, hay permisos para comerciantes y para inversionistas a través del tratado de libre comercio y la idea es que las personas que son de otros países y quieren montar un negocio en Canadá puedan sacar su permiso a través de este tratado.



(Vea: 2.370 millones de personas no tuvieron acceso a comida decente en 2020).



En su opinión, ¿cuál es la mejor manera de migrar a Canadá y cuál es la más asequible?



Para mí no es posible decir que hay una manera mejor que otra, claramente depende mucho de la intensión de la persona y de su perfil. Lo más fácil siempre es un proceso de residencia permanentemente, pero no todo el mundo es elegible, por eso es que algunas veces toca mirar opciones de trabajo o estudios.



El mensaje que dejamos en este caso es que no hay un solo camino y va depender mucho del perfil de la persona y la intención que tenga. Hay personas que no quieren estudiar, entonces toca mirar otras opciones, mientras que hay personas que ven en el estudio una manera de migrar y de obtener más educación y un título que les va abrir puertas en Canadá.



También es bueno que tengan en cuenta que un mito grande sobre el país es que está desesperado por ser poblado.



Y lo que sí deben tener muy claro es que es indispensable manejar el inglés o el francés.



*Andrew Carvajal es vocero de Connectando Canadá, un evento que se llevará a cabo entre el 13 y el 14 de agosto y en el que se hablará de las opciones que hay para migrar a Canadá. Si quiere saber más del evento visite www.edooconnect.com.



PORTAFOLIO