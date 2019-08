Minuto a minuto de un día negro en el mercado de Argentina

Los mercados financieros argentinos se desplomaron este lunes tras la arrolladora ventaja del opositor Alberto Fernández sobre el presidente Mauricio Macri en las primarias del domingo, que alejó la posibilidad de una reelección del mandatario neoliberal.



(El derrumbe histórico de los mercados argentinos tras derrota de Macri).



A continuación, un resumen a tiempo real (en horario local) de los eventos que afectaron al mercado, que sufre su peor caída diaria, según operadores, desde la crisis del 2001:



5:08 p.m: Bolsa argentina anota uno de los peores derrumbes de su historia.



5:05 p.m.: Índice de acciones argentinas se desploma 37,01% en cierre provisorio.



4:04 p.m.: Bonos extrabursátiles de Argentina promedian merma de 6,1%.



3:49 p.m.: Morgan Stanley modifica recomendación para deuda soberana y acciones de Argentina a bajo promedio de mercado desde neutral y anticipa caída adicional del peso de un 20% debido a liquidación de posiciones.



3:40 p.m.: Bolsa argentina retrocede 35,4% y bonos caen en promedio 5,7%.



3.08 p.m.: Banco central licita restantes 21 millones de dólares por cuenta del Tesoro de segunda subasta.



3:06 p.m.: Banco central vende, de fondos propios, 5 millones de dólares, totalizando 105 millones de dólares de sus reservas en la jornada.



3:05 p.m.: Peso argentino mayorista cierra con caída de 15,27% a 53,5 unidades por dólar.



2:53 p.m.: Banco central coloca 9 millones de dólares en segunda subasta por cuenta del tesoro.



2:49 p.m.: Banco central realiza segunda subasta diaria de letras 'Leliq' con tasa promedio de 74,903% y registra una tasa de referencia diaria de 74,782%, la más elevada en su historia.



2:30 p.m.: Riesgo país sube 35 unidades a 907 puntos básicos, índice de acciones argentinas retrocede 33,7%, bonos pierden 5,3% y el peso mayorista se deprecia 19,8%.



2:08 p.m.: Banco central argentino subasta de sus reservas otros 50 millones de dólares.



2:05 p.m.: Bolsa argentina cae 34%, peso mayorista se deprecia 17,6% a 55 unidades para la venta y bonos soberanos pierden 5,3% en mercado extrabursátil.



1:20 p.m.: Tasa interbancaria de Argentina oscila entre 90% y 120% anual entre entidades de primera línea por incertidumbre financiera.



1:16 p.m.: Asesor económico de Alberto Fernández Matías Kulfas dijo: "Creemos firmemente en respetar los compromisos de la deuda externa (...) También procuramos modificar el acuerdo no porque estemos en desacuerdo con los objetivos, que es volver a crecer y reducir la inflación, (pero) pensamos que con este camino que se adopto esos objetivos no se están logrando".



12:20 p.m.: Banco central coloca 50 millones de dólares de sus propias arcas en el mercado cambiario, siendo su primera intervención de ventas desde septiembre del 2018.



12:09 p.m.: Banco central realiza su primera subasta diaria, por cuenta del tesoro, de 30 millones de dólares.



11:58 a.m.: Banco central argentino coloca letras 'Leliq' con tasa promedio de 74,035% desde una previa de 63,778%.



11:35 a.m.: Bonos extrabursátiles de Argentina retroceden en promedio casi un 5%.



11:02 a.m.: Riesgo país argentino, medido por el JP Morgan, sube 32 unidades a 904 puntos básicos. Bolsa argentina se derrumba 9% en su apertura.



10:49 a.m.: Peso mayorista de Argentina toca mínimo histórico intradiario al alcanzar las 65 unidades por dólar.



10:04 a.m.: Peso argentino cae 9,5% en primeras anotaciones, minutos después la moneda local se derrumba un 24,45% a 60 unidades por dólar.



