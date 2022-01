Moderación, protagonista en los 6 meses de Pedro Castillo

Más de 180 días han pasado desde que el polémico Pedro Castillo asumió la presidencia del inestable y fraccionado Perú, vendiéndose como su unificador y salvador. Sin embargo, el pergamino de las promesas no ha sido cumplido del todo.

La incertidumbre sigue reinando en sus primeros seis meses de mandato, sumada a una alta rotación ministerial, señalamientos, escándalos de corrupción y una avalancha de etiquetas que inician con el rótulo: “gobierno improvisado”.



“Considerando la importancia del factor político sobre la economía, podríamos decir que ha sido decepcionante. Lamentablemente el presidente Castillo llega al poder, pero parece que no ha podido afianzar un equipo adecuado, ha tenido problemas para el nombramiento de personalidades en ministerios o autoridades de alta perfil (.. ) Esto no ha funcionado y ha sido parte de todas las tensiones políticas que hemos visto entre oficialismo y corrupción”, dijo a Portafolio Hugo Perea, economista jefe para Perú del BBVA Research.



“Ha sido un gobierno que asume sin mayor propuesta de visión país, con muchas fricciones políticas y eso ha generado un impacto sobre la confianza empresarial, que sigue en terreno negativo (..) Más allá de la retórica, hay que buscar el lado realista para generar bienestar para todos”, complementó Perea.



“El balance de Pedro Castillo es positivo porque aunque parezca extraño se ha mantenido. Muchos pensaban que no iba a durar más de dos semanas a raíz de una división en el Congreso que ha sido muy hostil”, dijo a su turno Mauricio Jaramillo, docente de relaciones internacionales de la Universidad del Rosario.



Uno de los escándalos más recientes de la presidencia peruana se presentó cuando Castillo hizo pública su intención de entregarle área marítima al control boliviano. “Esto tuvo una explosión de rechazo popular sin parangón y constituye una amenaza a la soberanía nacional”, dijo el politólogo peruano Christian Aranda.



De acuerdo con una encuesta elaborada en conjunto por el diario El Comercio y la consultora Ipsos, la desaprobación del presidente Castillo llega a la mitad de su primer año al 60%, sumando dos puntos desde la medición de diciembre que llegó al 58%.

Según este estudio, Lima (79%) es la ciudad con mayor desaprobación del jefe de Estado. En la región sur del país (56%) es donde se concentra la mayor aprobación al mandatario con pasado educador.



“Estoy viendo al país mucho más inestable que antes. Me parece que la gestión de Castillo no está siendo muy buena”, dijo Carolina Urdaneta, ciudadana venezolana radicada en Arequipa.



“Lo cierto es que la incertidumbre con Castillo sigue al igual que con otros mandatarios, pero ya la situación pareciera estar calmándose (...) Esperemos que siga así”, dijo a su turno Mauricio Sardi, habitante de Lima.



EL PANORAMA ECONÓMICO



En un principio, los testimonios de Castillo sobre una nueva Carta Magna o sobre el papel del sector privado provocaron en los mercados una alta incertidumbre que, por ejemplo, se vio reflejada con la caída del 5,88% de la Bolsa de Lima en la jornada del 30 de julio, la primera tras su toma de posesión.



“Vimos en el mercado cambiario una presión muy fuerte en el tipo de cambio durante la segunda mitad del año pasado, actualmente se ha moderado desde la segunda quincena de diciembre, pero la primera parte fue de muchas tensiones. Se reflejaban más los factores internos que los exteriores”, dijo Hugo Perea, del BBVA Research.



En ese contexto, hubo una salida de capitales de alrededor de US$16 mil millones, “que no es poca cosa para el tamaño de la economía”, complementó Perea.



Sin embargo, la posterior moderación de sus discursos, así como factores internos del país, han llevado a una recomposición de la tasa de cambio entre el sol peruano y la divisa, que ha fortalecido a la moneda local.



“Hay un poquito de distención en el entorno político. Los inversionistas están percibiendo que cada vez menos son las posibilidades de implementar las medidas más radicales del Gobierno, porque hay candados institucionales que están funcionando. El otro factor sería el alza acelerada de las tasas de interés por los bancos centrales de la región. También algunos indicadores macroeconómcios, como el déficit fiscal que se contrajo más de lo que se había anticipado”, complementó el economista del BBVA Research.



Este comportamiento se ha visto reflejado en el récord que marcó hace dos semanas el sol peruano cuando registró su valor más bajo desde la llegada de Castillo al poder. Este registro llegó un día después de que Mauricio Claver-Carone, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) alabara la “gestión económica responsable” del Gobierno.



LO QUE ESTÁ POR VENIR



Aún restan seis meses para que el presidente Castillo cumpla su primer año de Gobierno, plazo donde, de acuerdo con los analistas, “seguirá la incertidumbre y la confrontación entre el Legislativo y el Ejecutivo, como pasó con los otros dos presidentes”, dijo Mauricio Jaramillo.



“En medio de toda la confrontación, seguirá viéndose un Castillo moderándose hacia el centro, que le ha funcionado bastante bien sobre todo hacia fuera del Perú y le da una imagen de tranquilidad a los inversones”, comentó Jaramillo.



En cuanto a la economía, el BBVA Research prevé que el PIB peruano crecerá un tibio 2,3% en 2022 “en un entorno de sostenida debilidad de las confianzas, retiro de los estímulos económicos y menores vientos de cola externo”.



ROBERTO CASAS LUGO

PORTAFOLIO