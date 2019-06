Moneda virtual de Facebook dispara valor de las criptomonedas

Las principales criptomonedas vieron su precio aumentar con fuerza desde la semana pasada, como consecuencia de la atención mediática en torno al proyecto Libra, la futura moneda virtual anunciada por Facebook.



El bitcóin, la primera y principal moneda virtual descentralizada ganó casi 20% en una semana, desde el pasado lunes, superando ampliamente el techo simbólico de los 10.000 dólares por primera vez desde marzo de 2018.



El ether y el ripple, la segunda y tercera criptomonedas en términos de capitalización, ganaron respectivamente 15% y 8% en una semana, según cifras compiladas por la agencia de informaciones financieras Bloomberg.



Los analistas explican esta disparada por el lanzamiento oficial el martes pasado del proyecto Libra de Facebook, quien con este anuncio puso fin a meses de rumores: el gigante estadounidense prevé lanzar su propia divisa virtual a principios de 2020, esperando capitalizar sus más de 2.000 millones de usuarios.



"La publicidad que este lanzamiento da al sector, combinada con la legitimidad que le otorga, es natural que haya entusiasmado a la comunidad y ya hemos visto en el pasado que cuando pasa algo así no se obtiene una respuesta normal", afirma Craig Erlam, analista de Oanda.



EL BITCÓIN, PRINCIPAL BENEFICIADO

Libra, como el bitcóin y la mayoría de monedas virtuales, utilizará la tecnología de cadena de bloques (blockchain), un registro virtual e infalsificable.



Pero, a diferencia del bitcóin que está totalmente descentralizado, Libra debería estar gestionada por un centenar de empresas asociadas, entre ellas Calibra, un filial de Facebook.



Por otra parte, Libra busca convertirse en una moneda de cambio mientras que el bitcóin sirve hoy en día mayoritariamente como instrumento para especular.



En este sentido, las diferencia entre las dos divisas virtuales son numerosas y, según varios analistas, podrían no competir una con la otra.



Además, como reveló Fawad Razaqzada, analista de Forex.com, ya que Libra está concebida como una criptomoneda estable vinculada a una cesta de divisas, "si los inversores quieren especular sobre la influencia positiva del proyecto Libra en la esfera de los criptoactivos, la forma más evidente de hacerlo es con el bitcóin", el gran beneficiado por ahora del anuncio de Facebook. El lunes a las 14H40 GMT, un bitcóin valía 10.914,98 dólares, según cifras compiladas por Bloomberg.





¿RETORNO A LOS 20.000 DÓLARES?

Este incremento en el valor de la principal moneda virtual es aún más destacado si se tiene en cuenta que recientemente atravesó momentos difíciles. Después de haber copado la atención de toda la prensa en 2017, al alcanzar los 19.511 dólares en diciembre, el bitcóin vio su valor caer en picado. Hace un año valía todavía unos 6.000 dólares, pero en noviembre de 2018 había perdido un tercio de su valor.



Después, se estancó entre 3.500 y 4.000 dólares durante meses antes de reanudar su ascenso, de forma inexplicada, a partir de principios de abril. "El interés de los inversores no desapareció cuando estalló la primera burbuja (a finales de 2017, ndlr), sino que estos simplemente dieron un paso al lado a la espera de que creciera la próxima", afirma Naeem Aslam, analista de Think Markets y defensor de la célebre criptomoneda.



En opinión de Neil Wilson, analista de Markets.com, el bitcóin también pudo verse beneficiado por "el fuerte aumento de liquidez" en los mercados después de que la Reserva Federal estadounidense y el Banco Central Europeo señalaran la semana pasada su intención de respaldar el crecimiento y de flexibilizar sus políticas monetarias.



Y cree que, con esta tendencia a dispararse, es "muy plausible" que el precio del bitcóin vuelva a situarse en torno a los 20.000 dólares. Pero... también lo es un nuevo desplome dado que, advierte Wilson, "los fundamentos (del bitcóin) no han cambiado.