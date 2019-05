Monsanto tendrá que pagar US$2.000 millones por uso de glifosato

Un jurado estadounidense condenó este lunes a Monsanto, propiedad de la compañía alemana Bayer, a pagar US$2.000 millones a una pareja de estadounidenses enfermos de un cáncer que atribuyen al herbicida Roundup, según los abogados de los denunciantes.



El matrimonio Pilliod recibirá esa suma como indemnización por parte del fabricante de Roundup, un producto elaborado con glifosato, un herbicida polémico, anunció en un correo para la AFP uno de los gabinetes de abogados de la pareja, que denunció a Monsanto ante un tribunal de Oakland (oeste).



A esos US$2.000 millones -US$1.000 millones por persona- se suman otros US$55 millones también concedidos a Alberta y Alva Pilliod a modo de compensación por pérdidas económicas, perjuicio moral, etc.



El juicio comenzó a finales de marzo, justo después de que Monsanto fuera condenado, por los mismos motivos, a pagar US$80 millones a un septuagenario con un linfoma no Hodgkin que achacaba al Roundup.



Una vez más, el jurado consideró a la hora de adoptar su veredicto en el juicio que la firma Monsanto debería haber avisado correctamente de los posibles peligros que supone su producto estrella.



Ante esto, el fabricante sigue defendiendo que el Roundup no es nocivo para la salud de las personas. En agosto de 2018, Monsanto fue condenada a pagar US$289 millones a un jardinero afectado por el mismo tipo de cáncer, una cantidad que un juez redujo a US$78 millones.



Bayer recurrirá. Miles de juicios contra el Roundup se celebran actualmente en Estados Unidos.