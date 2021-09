Muertos por covid serían en realidad 15 millones, según The Economist

Aunque las estimaciones oficiales realizadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) indican que el covid-19 se ha cobrado 4,5 millones de vidas en todo el mundo hasta este momento, 'The Economist' afirma que en realidad son 15,2 millones de decesos en total.

Basados en el concepto de exceso de mortalidad, la revista sugiere que hay un 95% de probabilidad de que el valor real se encuentre entre 9,3 millones y 18,1 millones de muertes adicionales.



Para llegar a estos resultados, 'The Economist' consideró una serie de variables que incluyen distintos contextos en los que la pandemia puede haber causado a fallecimientos: desde las muertes oficiales que se sabe que se deben al virus hasta un estimado de quienes murieron sin saber que tenían la enfermedad o que murieron durante la pandemia por causas evitables que los sistemas de salud no pudieron atender.



Los especialistas de The Economist lograron este cálculo aproximado al crear un modelo de aprendizaje automático que considera todos los datos encontrados sobre el exceso de mortalidad en distintos países y otros 100 indicadores estadísticos distintos para actualizar sus números finales todos los días. En los casos en los que los gobiernos revelan estas cifras oficiales de exceso de muertes, utilizaron dicha información de manera directa.



Latinoamérica, según el medio, ha sido la región que ha pagado un precio más alto en términos de mortalidad y calcula para la región 219 muertos por cada 100.000 habitantes frente a 159 de la media europea, 22 de Asia y 14 de África.



De hecho, el país con la peor mortalidad del mundo es Perú. Si bien Brasil ha proyectado unos escenarios dramáticos, en la estadística de la mortalidad los superan, además de Perú, México, Ecuador, Bolivia, Argentina y Colombia.



“Estos datos dejan en claro que el covid-19 ha provocado la muerte de muchas más personas de lo que sugieren las estadísticas oficiales", concluye 'The Economist'.





UNIDAD DE SALUD | EL TIEMPO