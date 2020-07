Multinacional Chevron compra Noble Energy por US$5.000 millones

En plena crisis del petróleo por los bajos precios del barril en los mercados internacionales, el gigante petrolero Chevron acordó la adquisición de la petrolera Noble Energy por US$5.000 millones en acciones, con lo que amplía su presencia en África, Europa y América.



Luego de la noticia, Noble Energy abrió la jornada de este lunes con un aumento de su valor en acciones del 10%, que es la más importante en el sector en lo que va del presente año y se da en un momento de crisis por la baja demanda durante la pandemia de la covid-19.



“Nuestra sólida hoja contable y disciplina financiera nos da la flexibilidad de ser un comprador de activos de calidad en estos tiempos tan complicados”, indicó en un comunicado el presidente de Chevron, Michael Wirth.



Wirth, así mismo añadió que esperan unas sinergias anuales por valor de US$300 millones por la adquisición.



El acuerdo dará acceso a Chevron a la explotación de Leviatán, el mayor yacimiento de gas natural del Mediterráneo oriental, que comenzó a ser productivo el año pasado.



Además, aumentará su presencia en yacimientos en Colorado, Texas occidental y Nuevo México, pese a que las operaciones en los campos no convencionales con fracking están en crisis los bajos precios del petróleo.



La compra de la compañía Chevron valorizó la acción de la petrolera Noble Energy en US$10,38, lo que supone una mejora del 7,5% con respecto al cierre del viernes y valora a la compañía en unos US$13.000 millones.



En junio pasado, la consultora Deloitte presentó un estudio en el que estimaba que el 30% de las empresas del sector de las arenas bituminosas pasarían a ser insolventes con precios del barril a US$35 dólares, algo que no es un escenario imposible con un barril a unos US$40 por la pandemia.



Para los analistas del mercado petrolero a nivel mundial, con la citada transacción queda demostrado que Chevron muestra su interés en comprar compañías hidrocarburíferas que se dediquen a la producción de esquisto, pero que estén en dificultades económicas.



“La combinación única de los activos en la Cuenca Pérmica cercanos y de alta calidad de Noble Energy, la enorme operación de gas israelí, así como la cuenca de DJ fueron las razones por las cuales decidimos hacer el trato”, enfatizó Wirth.



El líder de Chevron agregó que luego de la operación, ya son los que más presencia tienen en la citada cuenca en el estado de Texas (EE. UU.) “Crecer no es el objetivo; mejorar sí es importante”, dijo.

LOS RESULTADOS DE LA OPERACIÓN



Cabe recordar que la oferta de Chevron llega más de un año después de que no logró comprar Anadarko Petroleum Corp. en una guerra de ofertas que ganó Occidental Petroleum Corp (Oxy).



La presencia de Chevron en la Cuenca Pérmica, como uno de los principales impulsor de fracking en e EE. UU., contrasta con una fuerte reducción en la perforación, como en la Cuenca Denver-Julesburg en Colorado. Sin embargo, con la compra aumentará las reservas probadas en cerca de un 18% en comparación con lo que informó a finales de 2019.



También amplía su huella en el Mediterráneo Oriental al agregar a sus activos la operación del campo de gas Leviatán frente a la costa de Israel.



EFE y Bloomberg