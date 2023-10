Mundial 2030 se jugará en Suramérica, Europa y África, según la Fifa

En conferencia de prensa, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez confirmó que los primeros partidos el Mundial 2030 serán en Argentina, Uruguay y Paraguay. "Van a ser tres fiestas. Vamos a encargarnos de que sean inolvidables", añadió.



Antes de este anuncio, el presidente había compartido en sus redes sociales: "Creímos en grande. El mundial Centenario 2030 comienza donde todo se inició".



Así, en medio de la celebración del centenario de este encuentro deportivo, se compartió que "habrá un tiempo para celebrar antes tanto en Uruguay como en Argentina y Paraguay. Va a haber tres inauguraciones en estas sedes. Fifa va a dar más detalles".



En esta oportunidad se hizo una apuesta por el mundial multisede. "El evento se origina en Suramérica, en Montevideo, Buenos Aires y Paraguay, y luego se traslada a España, Portugal y Marruecos", confirmó Robert Harrison, presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol.



De acuerdo con las declaraciones de Conmebol, esta iniciativa busca repartir la inversión que requiere este evento.



"Hoy los mundiales al ser tan grandes necesitan muchísima inversión, nosostros hubiéramos estado inhibidos de este proyecto. No obstante, juntos lo logramos", explicó Domínguez.



"Si esto hubiera sido una competencia en la que nuestros gobiernos tienen que comprometer los fondos que hoy comprometen los países para ser sedes, hubiera sido una propuesta irresponsable. Y con menos posibilidades que otros países que muchas más condiciones económicas y menos prioridades que nosotros. Creo que esta es una propuesta responsable y muy viable", dijo el presidente de Conmebol.

El organismo señaló el hecho como histórico, pues logró "unir tres continentes, seis países", pero además porque justamente en el centenario del Mundial de Fútbol va a volver a rodar el balón en Argentina, que no es anfitrión desde 1978 y, por otro lado, por primera vez se juega en Paraguay.



Finalmente, Domínguez felicitó a los miembros del Consejo de la Conmebol y de la Fifa "por el excelente trabajo hecho y por esta ardua gestión que se vino haciendo, que no comenzó con nosotros. Además, un Mundial de 100 años no debía ni podía no estar a la altura de la circunstancia y así lo entendió el pleno del Consejo de la Fifa".



