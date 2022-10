Musk, contra las cuerdas, va por Twitter este mes

La telenovela entre el magnate sudafricano Elon Musk, dueño de Tesla, y la empresa Twitter Inc., propiedad de la red social homónima, entrará en una semana de altas expectativas, de lograr un acuerdo final de compra tras el ultimátum dado al empresario.



Esta semana que recién concluye, la acción de Twitter enfrentó una alta volatilidad luego de que se destrabara la operación tras la orden de una jueza federal, quien le dio plazo al magnate hasta el 28 de octubre para cerrar el trato por las condiciones previamente acordadas, es decir, US$44.000 millones.



No obstante, los preparativos para el juicio por parte de Twitter en contra del empresario, por negarse a la compra en primer lugar, siguen adelante.



La red social se mostró decidida en su decisión y dijo que la invitación de su contraparte a abandonar el litigio es “una invitación para más jugarretas y retrasos”, de acuerdo a lo recogido por la agencia AFP.



En abril, cuando comenzaron las negociaciones, el valor de la acción de Twitter en Wall Street alcanzó un valor cercano a los US$50 que posteriormente se fue diluyendo a medida que Musk se desprendía del asunto.



El valor de los papeles de la red social se desplomó hasta los US$32,66 el pasado 11 de julio como consecuencia de la cancelación del acuerdo inicial por parte de Musk.

Posteriormente, el valor del símbolo de Twitter comenzó a repuntar levemente y a mantenerse entre los US$40 y US$45 por acción, hasta que el pasado 4 de octubre, cuando se conoció que el empresario retomaría el trato inicial, el título se disparó hasta los US$51,30, aunque la incertidumbre sobre la materialización de la compra la hizo descender hasta los US$49,18.



Estos movimientos a lo largo del año han permitido que la acción de Twitter haya repuntado en US$6,52 en lo corrido del año, pero un valor que, al hacer el comparativo anual, ha perdido US$14,50 frente al valor de US$63,68 en el 2021.



Si bien hasta este momento la compra sigue en marcha, parece estar condicionada por unos US$13.000 millones que Elon Musk aún no posee y que serán en financiamiento de deuda pero, como señala la prensa del país, el millonario no estaría convenciendo del todo a los acreedores.



En caso de que finalmente la compra no se concrete en la fecha establecida, el millonario más rico del mundo deberá resolver la pugna jurídica con la red social en un juzgado de Delaware, una pequeña ciudad en Estados Unidos que concentra gran actividad empresarial.



Los planes para el futuro



Fiel a sus métodos, Musk no ha sido del todo claro sobre cuáles son sus objetivos con la red social Twitter, más allá de que prometió a principios de año “devolverle” la libertad de expresión que, a su juicio, ha ido perdiendo por censura a cierto tipo de contenidos y personajes.



Sin embargo, desde los medios especializados en tecnología de Estados Unidos se ha venido especulando en la última semana sobre este plan de Musk, que estaría relacionado con crear una superapp.



“Comprar Twitter es un acelerador para crear X, la aplicación para todo”, fue una de las últimas frases publicadas por el magnate y que sirvió de combustión para plantear la mutación de Twitter a una superapp similar a la china WeChat.



