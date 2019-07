Nairo gana la etapa y Egan se acerca al título del Tour de Francia

El colombiano Nairo Quintana logró este jueves su tercera victoria en el Tour de Francia, al imponerse en la primera jornada alpina con una gran ventaja con el grupo de favoritos, lo que le acerca al podium de la general. Por su parte, Egan Bernal le descontó una treintena de segundos al líder de la carrera, Julian Alaphilippe, ubicándose segundo en la general a solo 1 minuto 30 segundos.



El ciclista del Movistar, que se impuso en 2013 en Semnoz y el año pasado en Saint-Lary-Soulan, estuvo escapado buena parte de una etapa con tres puertos por encima

de los 2.000 metros junto a un grupo de una treintena de ciclistas, y se escapó en solitario en las rampas del último, el Galibier, para ir a buscar el triunfo.



Lea: (Egan Bernal, con firmes opciones para besar la gloria)

Con la gran diferencia al grupo del líder, 5 minutos y 18 segundos, Nairo logra ubicarse séptimo en la general (a 3 minutos y 54 segundos), mientras que Rigoberto Urán es noveno a 5 minutos y 33 segundos.



Al término de la etapa, Nairo dijo que "hubo mucha tristeza cuando perdí tiempo. Esta victoria está dedicada para ellos, para mi equipo, para mi familia, para mi país que han estado en las buenas y no tan buenas. Aquí estuve presente".



"Es el reflejo de tanto trabajo. Hemos trabajado bien. Hemos seguido adelante y no hemos dejado de insistir. Sabía que podría ser un gran día para mi", finalizó el ciclista colombiano.



Por su parte, Mikel Landa, su compañero de equipo, afirmó que "Era importante estar en la escapada, Nairo ha ido muy bien, y que suba en la general tácticamente nos viene muy bien para lo que queda".



EGAN CONFIADO



Por su parte, Egan Bernal se mostró listo para afrontar el resto de etapas alpinas del Tour de Francia, sin pensar que está a menos de 30 segundos del podium para evitar la presión.



"Fue un día bueno para nosotros. Quedan dos días. Vamos a intentar lo mejor", aseguró el colombiano. "Son dos etapas que me vienen bien. Hay que mirar las sensaciones del día. Hay que ir día por día".





Noticia en desarrollo...