Así funcionará el nuevo departamento de la Nasa para estudiar ovnis

La Nasa anunció que creará un departamento especial para estudiar los renombrados fenómenos anómalos no Identificados (UAP, en inglés), tras haber detectado que los ovnis no se están estudiando adecuadamente, y prometió transparencia en cualquier posible descubrimiento.



El administrador de la Nasa, Bill Nelson, afirmó que la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio estadounidense decidió nombrar a un nuevo director, cuya identidad no se quiso revelar, para encontrar sentido a las "anomalías en los cielos" que se encuentran frecuentemente.



"Usaremos la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para buscar anomalías en los cielos y continuaremos buscando habitabilidad", afirmó en una conferencia de prensa en la que se presentó un informe sobre cómo mejorar la identificación de los ovnis.



La jefa de la Misión Científica de la Agencia Espacial Estadounidense, Nicola Fox, afirmó que los ovnis "son uno de los mayores misterios de nuestro planeta" y esto se debe a " la cantidad limitada de datos de alta calidad que rodean estos incidentes y que a menudo los hacen inidentificables".



"Si bien existen numerosos relatos de testigos presenciales y imágenes asociadas con los UAP, no son consistentes, no son detallados ni pueden usarse para sacar conclusiones científicas definitivas sobre su naturaleza y origen", afirmó.



La Nasa ha llegado a estas conclusiones tras el estudio 'Fenómenos anómalos no identificados', publicado este 14 de septiembre y que encargó a un equipo de científicos independientes. La investigación afirma que "en la actualidad, la detección de UAP suele ser fortuita, capturada por sensores que no fueron diseñados ni calibrados para este propósito y que carecen de metadatos completos".



"Sumado a un archivo y una conservación de datos incompletos, hace que el origen de numerosos UAP siga siendo incierto", añade el informe.

Globo espía chino fue derribado por EE. UU. EFE

Por tanto, los expertos recomiendan a la Nasa que desempeñe "un papel destacado" en el esfuerzo de todo el Ejecutivo para comprender los UAP, "aprovechando su amplia experiencia para contribuir a un enfoque integral, basado en evidencia y arraigado en el método científico".



El nuevo director del departamento experto en UAP, detalló Fox, se encargará de "centraliza las comunicaciones, los recursos y las capacidades analíticas de datos de todo el Gobierno federal para establecer una base de datos sólida para la evaluación de cualquier dato futuro".



"El director aprovechará la experiencia de la NASA en inteligencia artificial, aprendizaje automático y observación espacial, herramientas que apoyarán y mejorarán la iniciativa gubernamental", agregó.



Compromiso de transparencia



En la rueda de prensa, Nelson, exsenador demócrata que en 1986 se convirtió en el segundo miembro del Congreso en viajar al espacio, negó que el Ejecutivo estadounidense esté siendo poco transparente con los fenómenos que se encuentran y no se pueden identificar e insistió en que la NASA no ha hallado "ninguna evidencia de que los UAP tengan un origen extraterrestre".



"Hoy hay mucha preocupación de que existan documentos clasificados y de que el Gobierno estadounidense no esté siendo abierto. Bueno, nosotros somos el Gobierno y estamos abiertos y lo estaremos sobre esto", insistió Nelson, quien también reconoció que no puede poner la mano en el fuego por otros departamentos gubernamentales que estén involucrados en el análisis de ovnis.



El pasado julio, un subcomité del Congreso de Estados Unidos pidió al Gobierno que informe de los datos que tiene sobre objetos voladores no identificados tras escuchar la declaración de exmiembros del Ejército que aseguraron haberlos visto y que también dijeron que las autoridades guardan pruebas de ellos.



Los integrantes del subcomité demandaron que el Gobierno estadounidense establezca un sistema "transparente y seguro" para que estos incidentes puedan ser reportados ante las autoridades sin dañar la reputación de los testigos.



Un asunto de seguridad nacional

En la rueda de prensa de este jueves 14 de septiembre estuvieron presentes varios de los expertos que participaron en el estudio, entre ellos Dan Evans, quien afirmó que entender a los UAP es vital porque "brinda la oportunidad de ampliar nuestra comprensión del mundo que nos rodea" y que además es necesario por temas de seguridad nacional.



"La presencia de UAP plantea serias preocupaciones sobre la seguridad de nuestros cielos y es obligación de esta nación determinar si estos fenómenos suponen algún riesgo potencial para la seguridad del espacio aéreo", afirmó.



El estudio de los ovnis y la creación de este nuevo departamento será fundamental, además, para dejar de ver a los UAP como "algo sensacionalista" y empezar a estudiarlos como un fenómeno puramente científico. Nelson afirmó que es necesario "cambiar la conversación sobre la UAP del sensacionalismo a la ciencia" y se comprometió a que todo lo que la Nasa encuentre se compartirá "de forma transparente con todo el mundo".



