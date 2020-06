Nasdaq logró cifras récord en Wall Street al cierre de la jornada

Wall Street cerró en verde este lunes y su indicador de referencia, el Dow Jones de Industriales, subió un 0,59 %, mientras que el Nasdaq, que aglutina a las tecnológicas, alcanzó una cifra récord y terminó por encima de los 10.000 puntos en una continuación de los avances de la semana pasada.

Al término de las operaciones en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones avanzó 153,50 puntos y quedó en 26.024,96 enteros, aupado por la casa de moda deportiva Nike (3,89 %) y por los gigantes tecnológicos Microsoft (2,78 %) y Apple (2,62 %).



El selectivo S&P 500 también vivió una buena sesión y ascendió un 0,65 % o 20,12 puntos, hasta 3.117,86 unidades, mientras que el Nasdaq, que aglutina a las tecnológicas más importantes del mercado, fue el mayor beneficiado de la jornada, con una subida del 1,11 % o 110,35 puntos, por lo que alcanzó una cifra récord y quedó por encima de las 10.000, en concreto en 10.056,47 enteros.



Poco más de la mitad de los sectores terminaron en terreno positivo, encabezados por el tecnológico (1,93 %), el de servicios públicos (1,34 %), el de bienes de consumo no esenciales (1,10 %), y el energético (0,63 %), mientras que lideraban las pérdidas el financiero (-0,48 %) y el sanitario (-0,36 %).



Wall Street podría haber terminado el primer día de la semana con mayores ganancias, pero las declaraciones del gobernador de Texas, Greg Abbott, en las que dijo a los reporteros que la nueva propagación del coronavirus es inaceptable, enfriaron los ánimos.



Uno de los principales motores del parqué neoyorquino fue Apple, cuyas acciones subieron más de un 2,5 % después de que la compañía hiciera una serie de anuncios en su Conferencia Mundial de Programadores, en la que desveló la última versión del iOS, su sistema operador de móviles, a la vez que anunció que no seguiría utilizando chips de Intel.



Entre los más beneficiados de la jornada también estaban compañías de venta al por menor, en un día en el que la ciudad de Nueva York pasaba a la fase 2 de la reapertura, lo que se estima que llevará a que unas 300.000 personas vuelvan a sus puestos de trabajo y a la reactivación de muchas tiendas, restaurantes y peluquerías.



Así, las acciones de Gap subieron más de un 9 %, apoyadas por el ascenso de categoría proporcionado por la financiera Wells Fargo, que dijo que el "valor y las opciones que ofrece están infravaloradas".



Otras compañías que también se ven afectadas fuertemente por el estado de reapertura del país, como las aerolíneas American Airlines o United, sufrieron sin embargo una mala jornada, y bajaron un 5,6 y un 2,3 %, respectivamente.



Los analistas apuntan a que los "inversores están usando el mercado como representación de la vuelta a la normalidad", según la fundadora de Bokeh Capital, Kim Forrest, que auguró una nueva bajada de la bolsa en un futuro no muy lejano.



"Estoy permaneciendo atenta a cuál será el primer estado en volver a cerrar en EE.UU. Eso le va a recordar a los inversores lo que pasó en primavera", agregó.



En otros mercados, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró este lunes con un alza del 1,8 %, hasta los 40,46 dólares el barril, tras una jornada marcada por el optimismo infundido por una importante firma de análisis sobre la demanda, pese al aumento de contagios de Covid-19 en EE.UU.



Al cierre de Wall Street, el oro subió a 1.766 dólares la onza, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años ascendió al 0,709 % y el dólar perdió terreno frente al euro, con un cambio de 1,1258.



