NBA suspende temporada, luego de que jugador dio positivo de COVID-19

La NBA anunció este miércoles que suspende temporalmente la temporada después de que un jugador de los Utah Jazz, al que no identificó, diera positivo en un test por coronavirus.



"La NBA suspende la temporada después de los juegos de esta noche", dijo el organismo en un comunicado.

"Un jugador de los Utah Jazz ha dado positivo preliminarmente por COVID-19. El resultado del test se dio a conocer poco antes del inicio del partido de esta noche entre Jazz y Oklahoma City", indicó la NBA, que dijo que el jugador no estaba presente en el partido.



"La NBA usará este parón para determinar los próximos pasos a dar respecto a la pandemia de coronavirus", señaló.



Según el reporte de bajas de la NBA, dos jugadores de los Utah Jazz no iban a participar en este partido por "enfermedad": el pívot francés Rudy Gobert y el base de origen congoleño Emmanuel Mudiay.



De acuerdo con el periodista Shams Charania, de The Athletic, el jugador que dio positivo en el test es Gobert, una de las estrellas de los Jazz y dos veces ganador del premio al Mejor Jugador Defensivo de la NBA.



Fuentes no identificadas le dijeron a Charania que "Gobert se siente bien, fuerte y estable, incluso suficientemente fuerte para jugar esta noche".



El partido entre Oklahoma y Jazz fue suspendido instantes antes de comenzar, con los jugadores ya en la pista, generando una gran confusión entre el público. Desde la megafonía apenas se anunció que el partido se posponía "por circunstancias imprevistas".



Este mismo miércoles, la NBA se había reunido con los dueños de las 30 franquicias para tomar medidas de prevención frente a la pandemia del nuevo coronavirus.



Según la cadena ESPN, la mayoría de equipos se inclinaba en esa reunión por continuar con la temporada de la NBA pero disputando los partidos sin público. Horas antes los Golden State Warriors fueron el primer equipo en anunciar que jugarán su próximo partido como locales a puerta cerrada, el jueves ante Brooklyn Nets.



