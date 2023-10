Se estancó negociación del TLC entre Australia y la Unión Europea

Australia anunció este lunes que las negociaciones para un tratado de libre comercio con la Unión Europea se estancaron debido a la polémica en torno a las denominaciones de origen de algunos productos y el ingreso de los productos agrícolas australianos al mercado europeo.



El ministro australiano de Comercio, Don Farrell, había viajado este fin de semana a la ciudad japonesa de Osaka, donde se celebra la reunión de ministros de Comercio del G7, para sostener conversaciones paralelas con su homólogo europeo, Valdis Dombrovskis, con el objetivo de finalizar el acuerdo comercial.

"Desafortunadamente no hemos podido avanzar", dijo en un comunicado Farrell, al insistir que su trabajo es lograr el mejor acuerdo posible para los productores, empresarios, trabajadores y consumidores de su país.



"Las negociaciones continuarán y espero que algún día firmemos un acuerdo que beneficie tanto a Australia como a nuestros amigos europeos", remarcó el ministro laborista sin dar más detalles sobre las potenciales fechas.



Las negociaciones de este acuerdo son largas y espinosas debido a la demanda de Australia de seguir llamando "prosecco" y "feta" a un vino blanco y un tipo de queso blanco que se producen en el país oceánico, a pesar de que se trata de denominaciones de origen europeas protegidas.



Las divergencias entre Australia y la Unión Europea también se centraron en el acceso de productos agrícolas australianos como el azúcar al mercado europeo, que abarca más de 445 millones de consumidores potenciales.



Por su lado, el ministro australiano de Agricultura, Murray Watt, dijo hoy a Radio National de la cadena pública australiana ABC que la Unión Europea no ha modificado significativamente su posición y consideró que tomará algún tiempo para que las partes puedan retomar negociaciones debido que los Veintisiete celebran comicios en 2024.



El comercio bilateral entre Australia y la Unión Europea, el segundo socio comercial del país oceánico, alcanzó en 2022 los 108.800 millones de dólares australianos (69.055 millones de dólares estadounidenses), según datos oficiales.



Australia, que tiene a China como su principal socio comercial, intensificó la diversificación de su comercio a países como India y a bloques como la UE a raíz de los problemas derivados por las prohibiciones a sus exportaciones impuestas por el gigante asiático en 2020.



Australia y la Unión Europea comenzaron a negociar un TLC en 2018, al mismo tiempo que lo hicieron Nueva Zelanda y el bloque de los Veintisiete, que concretaron el pacto comercial en julio de este año.

EFE