Silicon Valley se inclina políticamente hacia la derecha... y Musk lo estaría liderando

Desde su tumultuosa compra de Twitter, Elon Musk ha dado un patente giro político a la derecha, desafiando la tradición de Silicon Valley como bastión de liberales adinerados comprometidos con los demócratas en Estados Unidos.



(Vea: OpenAI publica varios correos de Musk para refutar la demanda del multimillonario).



Por mucho tiempo considerado como alguien sin una filiación política definida, Musk muestra ahora una visión derechista de línea dura. En su plataforma X, da vida a los temas favoritos de la cadena Fox News, de los sectores más conservadores de la radio y de los movimientos de extrema derecha del país.



Un ejemplo reciente fue cuando Musk publicó la semana pasada que el presidente Joe Biden estaba importando inmigrantes por votos, sentando las bases de "algo mucho peor que el 9/11", una teoría de la conspiración que circula en las salas de chat de la extrema derecha.



Pero más allá de sus publicaciones, lo que la gente se pregunta es si el segundo hombre más rico del mundo usará su influencia y riqueza para ayudar a Trump a volver a la Casa Blanca.



Los rumores crecieron cuando el diario The New York Times informó que los dos tuvieron una reunión junto a donantes republicanos en Florida la semana pasada.



En X, Musk insistió: "Para ser súper claro, no estoy donando a ningún candidato a la presidencia de Estados Unidos".



Pero la financiación de las elecciones es opaca y complicada y quienes respaldan a Biden están preocupados de que Musk pueda cambiar de parecer o crear comités políticos que financien a Trump.



(Vea: Elon Musk demanda a OpenAI por lucrarse en vez de beneficiar a la humanidad).



'Tecno-optimismo'

Musk no está solo, otros pesos pesados de Silicon Valley también defienden las causas conservadoras en el que sigue siendo un bastión del liberalismo. En 2020, la votación a favor de Trump en Silicon Valley fue inferior al 25%.



Algunos de sus multimillonarios buscan construir un movimiento político que, incluso sin dar apoyo directo a Trump, abraza las ideas conservadoras, las criptomonedas y se opone a la corriente californiana.



Entre las voces que se imponen está el fundador de Netscape, Marc Andreessen, quien ahora administra la importante empresa de capital de riesgo Andreessen Horowitz.



Otrora un típico magnate tecnológico de centro-izquierda, Andreessen ahora es un abanderado contra posiciones progresistas, en especial aquellas sobre equidad e inclusión en las empresas.



El año pasado, Andreessen presentó un manifiesto "tecno-optimista" de 5.200 palabras con un visión tecno-utópica para el futuro que lista entre los enemigos de la tecnología a la regulación y las preocupaciones sobre discriminación y equidad.



Como muchos de sus colegas inversionistas, la empresa de Andreessen ha invertido fuertemente en criptomonedas y el año pasado lanzó un fondo de financiación política para causar problemas a los congresistas, demócratas o republicanos, que buscan mayores controles para esa naciente industria.



Para la analista de tecnología Carolina Milanesi, esto se trata menos de imitar a Musk y más de las preocupaciones sobre la desaparición del statu quo.



"Cuando la gente habla de políticas liberales y progresistas, cuando se habla también de diversidad, igualdad e inclusión, o si estás hablando de sostenibilidad, todas esas cosas básicamente son una amenaza al statu quo", explica.



Musk lo denomina "virus mental progresista" y el combate a estas ideas es lo que impulsa un exitoso pódcast llamado "All-In", en el que cuatro pesos pesados de la tecnología opinan de los últimos desarrollos tecnológicos.

Silicon Valley. iStock

IA de 'extrema izquierda'

Con el avance de esta influencia conservadora, empresas tecnológicas preocupadas con la diversidad vienen enfrentando críticas, como la de que la inteligencia artificial generativa se ha vuelto muy "progresista".



El propio director ejecutivo de Google, Sundar Pichai, fue criticado luego de que la recién lanzada aplicación Gemini AI generara imágenes de tropas alemanas de la segunda guerra mundial étnicamente diversas, entre otros errores de tipo histórico.



"La gente que maneja la IA de Google está metiendo de contrabando sus preferencia y sesgos, y esos sesgos son extremadamente liberales" dijo el conductor del podcast "All-In" David Sacks en un segmento al que llamó "El desastre progresista de la IA de Google".



Pichai dijo que estos problemas de su herramienta de IA son "completamente inaceptables" y su fundador Sergey Brin afirmó: "definitivamente metimos la pata" al generar ese tipo de imágenes de "extrema izquierda".



(Vea: Lo que se sabe de Telepathy, el primer chip cerebral implantado a un ser humano).



AFP