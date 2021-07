Durante la última década, Netflix ha dado la misma respuesta cada vez que tiene un trimestre malo: tan solo es una irregularidad pasajera.



En 2015, culpó la transición a tarjetas de crédito con chip; en 2016, fue la cobertura mediática de un aumento de precios; en 2018, una proyección deficiente.



Todas estas faltas eran problemas temporales, dijo, y ninguna detendría su avance constante hacia la supremacía global. Wall Street le ha dado a Netflix mucho margen de maniobra a través de los años porque la compañía ha demostrado una y otra vez que sabe lo que esta haciendo.



Esas ralentizaciones eran solo interrupciones, como prometía Netflix. Pero la fe de los inversionistas esta a punto de ser puesta a prueba.



Netflix se encamina hacia su año más lento desde 2013, el año en que debutó "House of Cards" y cambió la trayectoria de la empresa.



Netflix solo estaba disponible en unas pocas docenas de países en ese entonces. La empresa justifica sus recientes resultados con el crecimiento acelerado desde hace un año.



Personas del mundo entero se registraron en Netflix en cantidades récord durante la pandemia porque no tenían nada mejor que hacer que sentarse durante horas frente a una serie.



Ahora la gente prefiere asistir a eventos deportivos y salir a comer. No obstante, para el próximo año, Netflix reanudará su patrón de agregar entre 25 y 30 millones de clientes al ano.



Pero gran cantidad de evidencia señala que no será tan fácil. El crecimiento de Netflix no solo se desaceleró en el trimestre más reciente; la empresa perdió 400.000 clientes en Estados Unidos y Canadá.



Netflix se contrajo al tiempo que crecían HBO Max y Disney+. Cuando se le preguntó sobre la amenaza de la competencia en el pasado, el director de Netflix, Reed Hastings, señaló que el servicio de transmisión creció incluso cuando Disney+ registraba cifras record.



Una marea creciente del internet beneficio a todos los barcos del streaming. Pero Netflix no ha crecido en su mercado más grande y competitivo durante los últimos seis meses.



Esto no quiere decir que Netflix esté condenado ahora que enfrenta una competencia más dura.



El desafío para Netflix no es si puede seguir creciendo, puede y lo hará, sino si puede seguir creciendo al ritmo vertiginoso que ha establecido.



Netflix tiene una ventaja enorme sobre su competencia en el extranjero y genera m

as ingresos que HBO Max y Disney+ juntos.



El mercado de la televisión por streaming seguirá creciendo y Netflix se beneficiará. Pero no será el único.



Puede que no sea el principal. Durante la mayor parte de la existencia de Netflix, la empresa se benefició más que cualquier otra red de televisión a medida que los espectadores pasaban del cable al internet.



Cuando los clientes piensan en que mirar, sus opciones solían ser cable o Netflix. Los espectadores ahora pueden elegir entre Netflix, HBO Max, Disney+, Apple TV+ y Peacock.



La participación de Netflix en la demanda de audiencia de nuevos programas en línea en EE.UU. ha caído del 71% a fines de 2017 al 46%, según Parrot Analytics.



Mantener el crecimiento, especialmente en mercados más maduros como EE.UU. y Canadá, requerirá la producción constante de grandes programas.



Netflix tuvo su peor trimestre hasta ahora para series originales, segun Entertainment Strategy Guy. Los nuevos episodios de las exitosas series "Lupin" y "Too Hot Too Handle" perdieron más del 20% de su audiencia.



Las películas mas importantes del segundo trimestre fueron vistas por menos personas que hace un año, a pesar de que Netflix ahora tiene más clientes.



El argumento más solido de Netflix para sostener su trayectoria reciente es que el mundo es un lugar muy grande. Si bien ha registrado aproximadamente la mitad de los clientes potenciales en el país, sigue siendo un actor pequeno en muchos

mercados de Asia, África y Europa del Este.



La región de Asia Pacifico, la región más pequeña de Netflix, ha aportado la mayor cantidad de clientes nuevos este año.



Seguir siendo optimista o no sobre el futuro de Netflix se reduce a una pregunta: ¿Cree que la mayoría de las personas con acceso a internet obtendrán una cuenta de Netflix? ¿O cree que solo algunas de las personas con acceso a internet obtendrán una cuenta de Netflix?



Netflix ha registrado 209 millones de los 800 millones a 900 millones de hogares que, según la compañía, tendrían internet de banda ancha o televisión paga.



Netflix cree que logrará suscribir a más de la mitad de estas personas. No solo seguirá creciendo en lugares como Asia Pacifico y América Latina, sino que seguirá creciendo en EE.UU., Canadá y Europa Occidental.



La empresa se ha ganado el beneficio de la duda, pero el margen de error se reduce cada vez más.



