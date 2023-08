'Rescataremos todos los activos que nos robaron', Nicolás Maduro

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este jueves que el país "no ha renunciado ni renunciará" a luchar para "rescatar todo el dinero" y "todos los activos" en el exterior que -afirmó- fueron "robados".

"Venezuela no ha renunciado ni renunciará a luchar por rescatar todo el dinero (...), todos los activos que les pertenecen a los venezolanos. No hemos renunciado ni renunciaremos", expresó el jefe de Estado, quien mencionó el reciente fallo judicial de un tribunal de Portugal que ordena el desbloqueo de cerca de 1.500 millones de dólares del país caribeño, retenidos en Novo Banco. Se trata, prosiguió Maduro, de una decisión dictada por "un tribunal apegado a la Justicia" y a la "ley internacional".



(A. Latina le apuesta al ‘nearshoring’ para impulsar su comercio).



Aseguró que, cuando el país suramericano "logre la recuperación física" de los recursos en el exterior, estos "irán directamente" a "garantizar derechos sociales" y "servicios públicos para el pueblo".



(Postobón se pronuncia por situación de contrabando de gaseosas).



"Todos los venezolanos saben que no hemos renunciado ni renunciaremos a rescatar ese dinero que les pertenece a los venezolanos, a las venezolanas, y que nos robaron, nos secuestraron", sostuvo el mandatario.



(Contrabando de gaseosas desde Colombia amenaza industria en Venezuela).



El Gobierno del país caribeño calificó este jueves como una "contundente victoria" el fallo judicial del tribunal de Portugal, y aseguró que la medida obliga a "devolver" ese dinero a las entidades venezolanas.



(Presidente Petro propone crear una 'Otan amazónica').



Según el Ejecutivo, el dinero, equivalente hoy a 1.489'616.659,94 millones de dólares, debe ser devuelto a instituciones como el Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes) y la estatal Pdvsa, sobre la que pesan sanciones económicas.



(Maduro niega que Venezuela haya caído nuevamente en recesión).



Novo Banco confirmó hoy a EFE la veracidad del fallo judicial, pero precisó que no puede proceder a liberar los recursos hasta que sean aclaradas ciertas "dudas" sobre el proceso, relativas "a la representación legal de las entidades públicas venezolanas".



(Primer año de Petro, entre la expectativa y la incertidumbre).



Los fondos recientemente desbloqueados estaban depositados en cuentas de varias empresas estatales venezolanas y fueron retenidos en 2019, cuando el opositor Juan Guaidó se autoproclamó mandatario interino y recibió el reconocimiento como "presidente encargado" por parte de unos 50 países que desconocían la legitimidad de Maduro.



EFE