‘Pobreza en la región bajó al 29% en 2022’: Cepal

La tasa de pobreza en Latinoamérica descendió en 2022 al 29%, lo que equivale a 181 millones de personas y es un 1,2% menor al nivel registrado antes de la pandemia, reveló este jueves la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).





“Aunque destacamos la reducción de la pobreza en 2022, no hay razones para celebrar. Más de 180 millones de personas en nuestra región no cuentan con ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas y, entre ellas, 70 millones no tienen ingresos para adquirir una canasta básica de alimentos”, dijo el secretario Ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar-Xirinachs.



El organismo alertó además de que la tasa de crecimiento del PIB regional esperada para 2023 no permite prever nuevas mejoras en materia de pobreza para este año”.



Latinoamérica creció un 6,9% en 2021, como rebote tras el desplome del 6,8 % registrado en 2020, la mayor recesión en 120 años. La desaceleración en la región comenzó en el segundo semestre de 2022, que cerró con un crecimiento estimado del 3,8 %, según Cepal.



Para este año, el organismo pronostica una expansión del 1,7% y para 2024 del 1,5%. “Del universo de 292 millones de personas ocupadas en la región, 1 de cada 2 se encuentra en empleos informales”, señala el reporte.



