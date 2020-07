El coronavirus avanza veloz y el mundo comienza cuarentenas nuevamente

El coronavirus sigue su inexorable avance en el mundo, dejando más de dos millones de contagios en Brasil, mientras Londres acusa a Moscú de intentar robar investigaciones sobre una vacuna contra la covid-19 y se cierne una tragedia en el sur de Asia. La covid-19 registra más de 13'660.780 casos y al menos 585.750 muertos en el mundo, según un recuento de AFP.



Estados Unidos batió ayer jueves un nuevo récord de contagios diarios de covid-19, con más de 68.428 casos en 24 horas, según la universidad Jonhs Hopkins. Mientras decesos y contagios se agravan en Estados Unidos, América Latina y el sur de Asia, se multiplica la ansiedad por hallar una vacuna.



La agencia británica de seguridad acusó jueves a piratas informáticos, que "casi con toda seguridad" trabajan para Rusia, de intentar robar investigaciones sobre una vacuna contra la covid-19, algo que el Kremlin negó.



Brasil, que suma 2'012.151 casos y 76.688 muertos, exhibe los mayores números en América Latina y el Caribe en términos absolutos, según datos oficiales, que no permiten avizorar una remisión próxima de la pandemia. En toda la región superaron el jueves 3,6 millones de contagios y los 153.000 fallecidos, según el recuento de la AFP. Perú, el segundo país latinoamericano con más casos -más de 341.500 contagios y 12.600 muertos- avanza en un proceso gradual de desconfinamiento tras cuatro meses de cuarentena obligatoria. Argentina, por su parte, superó los 2.000 muertos en medio del confinamiento del Área Metropolitana de Buenos Aires, foco del 90% de los contagios. En Venezuela, donde el gobierno reforzó el confinamiento en Caracas y el estado de Miranda, que incluye parte de la capital, las instalaciones del Poliedro de Caracas, el centro de espectáculos más importante del país, serán habilitadas para la atención de pacientes de covid-19.



REPUNTE DE CASOS



España, uno de los países más enlutados por el coronavirus, rindió un homenaje a sus 28.400 muertos en una ceremonia de Estado presidida por el rey Felipe VI y con la presencia de dirigentes europeos y de la Organización Mundial de la Salud (OMS). "Su duelo es el nuestro", dijo el monarca a los familiares. España atraviesa en los últimos días un repunte en los contagios, entre ellos uno en la zona de Lérida, en Cataluña, cuyas autoridades ordenaron el confinamiento de 160.000 personas. Y no es el único caso. Diversos países vuelven a imponer restricciones, como Alemania, que se prepara para una posible segunda ola de contagios y desea instaurar "prohibiciones de salida" en determinadas zonas, o Francia, donde la mascarilla en lugares públicos cerrados va a ser obligatoria a partir de la semana que viene.



EE.UU. NO TIENE TREGUA



Estados Unidos es de lejos el país más golpeado por el virus en términos absolutos, con más de 137.000 decesos y más de 3,6 millones de casos. Florida, que el jueves registró su peor día de la pandemia con 156 muertes y 14.000 contagios, es el estado que diagnostica la mayor cantidad de casos diarios, por encima de California y Texas, que reportan alrededor de 10.000 por día.



Sin embargo, el gobernador Ron DeSantis no ha ordenado nuevos confinamientos y, a diferencia de sus homólogos de Texas y California, se niega a obligar el uso del tapabocas en espacios cerrados. Si se mantiene la tendencia de contagios, el balance de muertos podría superar los 150.000 en agosto, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Investigadores sostienen, sin embargo, que si se generaliza el uso de mascarillas se podrían llegar a salvar 40.000 vidas de aquí a noviembre.



TRAGEDIA EN EL SUR DE ASIA



En otras partes del mundo, el virus tampoco da tregua. El sur de Asia parece convertirse en el nuevo epicentro de la pandemia, según la Federación internacional de las sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (IFRC). "Mientras el mundo mira hacia Estados Unidos y América Latina, una tragedia humana similar emerge rápidamente en el sur de Asia", dijo en un comunicado John Fleming, responsable regional de la IFRC.



En India, los 125 millones de habitantes de Bihar, un estado pobre en el norte del país, tienen que respetar un nuevo confinamiento de al menos 15 días debido a la multiplicación de los casos. Quinta economía mundial y segundo país más poblado del planeta con 1.300 millones de habitantes, India roza el millón de casos confirmados de coronavirus. Al sur, en Bangalore y su periferia, donde viven 13 millones de personas, el confinamiento entró en vigor el miércoles por una semana.





AFP