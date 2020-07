¿Inmunidad colectiva contra coronavirus en barrios pobres de Bombay?

Alrededor de seis de cada diez personas que viven en algunos de los barrios marginales más grandes de India tienen anticuerpos para el nuevo coronavirus, lo que indica que se han recuperado de la infección, en lo que parece ser uno de los niveles de inmunidad poblacional más altos conocidos en todo el mundo.



Lea: (Empleo en Colombia tuvo una leve recuperación en junio respecto a mayo)

Los hallazgos de una encuesta serológica de julio de 6.936 personas en tres suburbios en el centro financiero de Bombay, en India, pueden explicar por qué se está observando una fuerte caída en las infecciones entre la población, a pesar de los nuevos casos que se aceleran en general en el país afectado.



Lea: (¿Cómo se convirtió Colombia en el nuevo foco de la pandemia en A.L.?)



"Los barrios marginales de Bombay pueden haber alcanzado la inmunidad colectiva", asegura Jayaprakash Muliyil, presidente del Comité Científico Asesor del Instituto Nacional de Epidemiologia de India y jefe retirado de una de sus principales facultades de medicina. "Si las personas en Bombay quieren un lugar seguro para evitar la infección, probablemente deberían ir allí".



Lea: (Coronavirus deja más de 17 millones de contagios en el mundo)



Los hallazgos del estudio, realizado por las autoridades municipales y el Instituto Tata de Investigación Fundamental, sugieren que a pesar de los esfuerzos para contener su propagación, los lugares más pobres de Bombay pueden haber perseguido involuntariamente una estrategia de inmunidad colectiva.



Esto describe un enfoque en el que se permite que la infección atraviese una población para neutralizar más rápidamente la amenaza del patógeno. Alrededor del 57% de las personas estudiadas en los barrios marginales de Dahisar, Chembur y Matunga tenían anticuerpos en la sangre, en comparación con 21,2% encontrado en un estudio de abril en la ciudad de Nueva York y 14% en Estocolmo en mayo. Un enfoque de "no intervención" ha sido criticado en lugares como Suecia, donde parece haber resultado en más muertes que los países vecinos que implementaron confinamientos.



No obstante, los hallazgos de los barrios marginales de Bombay, donde la población es joven y esta menos predispuesta a los casos graves de covid-19, pueden respaldar estrategias de salud pública más centradas en proteger a los vulnerables sin tratar de suprimir por completo el virus.



Dado que el distanciamiento social es más o menos imposible, los barrios marginales de Bombay son particularmente adecuados para la propagación del coronavirus. Dharavi, el más grande, reúne a una población tan grande como la de San Francisco en un área del tamaño del Central Park de Nueva York, con hasta 80 personas que a menudo comparten un baño público y familias de ocho personas regularmente apretadas en una habitación de 30 metros cuadrados.



Sin embargo, los barrios marginales han visto fuertes caídas en las infecciones en las últimas semanas después de que los casos estallaran por primera vez en abril, incluso cuando los casos generales de India crecen al ritmo más rápido en el mundo.



Se ha dado crédito en gran medida a las medidas de contención intensivas que los funcionarios implementaron en los barrios marginales, como los controles de salud de puerta en puerta y las instalaciones de cuarentena erigidas rápidamente. Los hallazgos serológicos sugieren otra posibilidad: la crisis puede haber terminado en gran parte porque el virus se ha propagado de manera eficiente, no porque se haya detenido.



"Una explicación es que hicieron un excelente trabajo al contenerlo, la otra es que se ha alcanzado la inmunidad colectiva", dice Muliyil. "El virus hace su trabajo. El virus no se preocupa por su cuarentena y es mucho más eficiente que sus esfuerzos por contenerlo". Sin embargo, sí da crédito a las medidas de contención del gobierno de mantener bajas las tasas de mortalidad en los barrios marginales, porque la vigilancia proactiva garantizó que los casos se detectaran temprano y recibieran atención de alta calidad.



De una población de hasta un millón de personas, Dharavi ha registrado 253 muertes. La creciente inmunidad colectiva también puede estar detrás de la caída en los casos en la ciudad capital de Nueva Delhi, dijo Muliyil, donde un estudio a principios de julio encontró que un cuarto de la población había quedado expuesta.



Los epidemiólogos generalmente creen que los niveles de infección deben alcanzar el 60% para crear inmunidad colectiva. Pero la exposición concentrada en las poblaciones menos capaces de distanciarse socialmente podría retrasar la propagación general de la infección.



En Bombay en general, los nuevos casos cayeron al recuento más bajo en casi tres meses esta semana, aunque la encuesta de anticuerpos de julio encontró que solo el 16% había estado expuesto al virus entre aquellos que viven en lugares donde el distanciamiento social es más factible, como edificios de apartamentos y casas.





Bloomberg