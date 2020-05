Así se están reactivando las economías en las Américas

Las mayores economías de América como Estados Unidos, Brasil, Argentina o México se reactivan de forma asimétrica y centrándose en sectores como el comercio, la construcción o el automotriz para salvar la economía de una caída mundial de hasta 3,2% en 2020 por el parón del covid-19, el mayor desplome desde la Gran Depresión.



Latinoamérica se contraerá un 5,3% en 2020, lo que generará casi 11,5 millones de nuevos desempleados y casi 30 millones más de pobres, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).



México, prevé ese organismo, se contraería un 6,5 % al igual que Argentina y Ecuador, Brasil 5,2 %, Chile 4 %, Colombia 2,6 % y Panamá 2 %, por citar algunos ejemplos. En total, el mundo perderá casi 8,5 billones de dólares en producción económica durante los próximos dos años, de acuerdo a Naciones Unidas.



A continuación las 8 claves de la reactivación de la economía en los principales países de América, que ya suma 1,81 millones de contagiados, la mayoría en Estados Unidos.



CADA ESTADO VA A SU RITMO EN ESTADOS UNIDOS



En Estados Unidos, cuya economía según Naciones Unidas caerá 4,8 % en 2020 y casi 37 millones de personas han solicitado el subsidio por desempleo, cada estado o incluso condado va a su propio ritmo.



Mientras Florida puso en marcha la fase 1 con la apertura de gran parte de negocios no esenciales y oficinas, en Indiana las operaciones industriales se retoman, en Kentucky funcionan las empresas de construcción y en Misuri abren los comercios minoristas. En Nueva York, el gobernador Andrew Cuomo avanzó que una quinta región cumple con los criterios sanitarios para comenzar su reapertura de forma gradual.



BRASIL, UN GIGANTE QUE NO PARA



La producción industrial de Brasil retrocedió 9,1 % en marzo en comparación con febrero, y frente a las estadísticas el presidente Jair Bolsonaro incluyó la semana pasada al sector de la construcción y las actividades industriales en la lista de servicios esenciales que siguen operando. Bolsonaro además firmó el lunes un decreto para incluir a los gimnasios, salones de belleza y barberías en la lista de servicios esenciales que deben seguir funcionando.



SUENAN LOS MOTORES EN MÉXICO



En México, el Gobierno anunció que el país reabrirá su industria automotriz, minera y de la construcción el próximo 18 de mayo y a partir del 1 de junio comenzará un levantamiento gradual de las medidas según la situación sanitaria de cada estado. Esta es una buena noticia para la economía si se tiene en cuenta que en México el sector automotor es la principal manufactura al aportar 3,6 % del PIB nacional y 20,7 % del manufacturero en 2018. Asimismo, la industria cervecera mexicana "está lista" para reactivar su producción a partir del 1 de junio, afirmó el presidente de Cerveceros de México: Cámara de la Cerveza, Marco Mascarua.



LAS FÁBRICAS ARGENTINAS ESTÁN LISTAS



El Gobierno de Argentina informó que más de 640 fábricas del país que tenían suspendida su actividad desde hace más de 50 días, cuando comenzó la cuarentena obligatoria, volverán a producir en breve. Entre las ramas industriales que retomarán su actividad se encuentran la automotriz y de talleres de reparación, fabricación de motos y neumáticos, electrodomésticos, textil, calzado e indumentaria; además de sectores como la metalúrgica, tabaco, gráfica, de la madera, juguetes, farmacéutica, química y petroquímica.



ECUADOR QUIERE RESURGIR



En Ecuador, uno de los países más golpeados por la pandemia en América, sectores estratégicos como la pesca y agricultura empiezan a reactivarse en varias provincias con protocolos sanitarios. En la provincia de Loja, en el sur de Ecuador, el Ejecutivo trabaja en la reactivación de la agricultura y los productos se comercializarán en canastas a domicilio.



CHILE, A CONTRACORRIENTE



A diferencia de países con menos casos como Argentina o Colombia, Chile rechazó desde el inicio decretar el confinamiento nacional y cerrar totalmente la economía y optó por "cuarentenas selectivas y estratégicas". No obstante, en esta estrategia se ha sentido el inevitable impacto en sectores como el vinícola, que estima una caída en las exportaciones del 20 % este año.



UN PLAN GRADUAL EN COLOMBIA



Desde el lunes pasado y hasta el próximo 25 de mayo, cuando terminará el aislamiento obligatorio, Colombia permitirá la activación paulatina de actividades industriales y las ventas de automotores, así como los comercios de muebles, papelerías, lavanderías y librerías que cumplan con los protocolos sanitarios. Esos sectores se suman a los de la construcción y las manufacturas, que comenzaron a volver a sus actividades el pasado 27 de abril, siguiendo los mismos protocolos.



COMIENZA LA DESESCALADA EN PANAMÁ



Panamá anunció que reactivará por bloques su actividad económica, arrancando con el comercio minorista a domicilio y servicios técnicos de electricidad, fontanería y mantenimiento de aire acondicionado. Además de las mencionadas actividades, también pueden funcionar los talleres de mecánica, así como la pesca artesanal y la acuicultura.





