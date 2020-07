Mercados mundiales bajaron por catastróficas cifras económicas

Las bolsas del mundo se agitaron este jueves ante el alud de pésimas estadísticas económicas y las caídas en cascada de las principales empresas durante el segundo trimestre del año, a causa de la pandemia del coronavirus.



Las bolsas asiáticas cerraron sin grandes cambios, debido a que el Departamento de Comercio estadounidense aún no había revelado que la economía de la primera potencia mundial se había desplomado más de un tercio en el segundo trimestre, la peor contracción registrada oficialmente hasta la fecha.



En Wall Street, al cierre el índice Dow Jones Industrial perdió 0,85%, el S&P 500 bajó 0,37% mientras que el tecnológico Nasdaq se recuperó y ganó 0,43%.



DESPLOME EN EUROPA



Las principales bolsas europeas se desplomaron este jueves tras conocerse las fuertes caídas del Producto Interior Bruto (PIB) de Estados Unidos y de Alemania en el segundo trimestre. Fráncfort bajó un 3,45%; Milán, un 3,28%; Madrid perdió un 2,91%; Londres, cedió un 2,31%; y París, un 2,13%. El índice Eurostoxx50, que engloba a las 50 empresas europeas de mayor capitalización, perdió un 2,79 %. Las bolsas reaccionaron con descensos a la caída del PIB de Alemania en el segundo trimestre, que alcanzó el 10,1%, la más intensa desde que se comenzó a registrar este dato en el país, y más del doble de la más alta sufrida durante la crisis financiera y económica de 2008 y 2009.



"La caída récord del segundo trimestre del PIB estadounidense le pone un signo de exclamación a la recesión del coronavirus", indicó Edward Moya, analista de mercados de la firma Oanda. "La caída del PIB alemán incrementa los temores de que el resto de Europa quizás sufrirá una caída peor", añadió.



Gigantes como el constructor aeronáutico Airbus, la siderúrgica ArcelorMittal y el gigante de la energía italiano Eni reportaron por su parte caídas récord. La petrolera Shell (Reino Unido y Holanda) anunció una catastrófica pérdida de 18.100 millones de dólares en el segundo trimestre.



La Reserva Federal estadounidense, por su parte, advirtió el miércoles que la persistencia de la crisis sanitaria tiene al país atascado, aunque reafirmó que está dispuesta a utilizar todas las herramientas necesarias para ayudar.



AMÉRICA LATINA



La región no es la excepción, la bolsa de Colombia cayó 0,87%, la de Argentina ganó 1,21%, Brasil bajó 0,55%, Chile perdió 0,82% y la de México se dejó 1,59%.



En Asia, el mercado de Tokio cerró con una pérdida de 0,26%, la de Hong Kong bajó 0,695 y la de Shanghái 0,23%.





AFP