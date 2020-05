Casi todos los informales de Latinoamérica en riesgo de pobreza

Un 90% de los trabajadores informales en Latinoamérica (140 de 158 millones) podría estar en situación de pobreza relativa a causa de la crisis de la COVID-19, es decir, percibir menos del 50 % de los ingresos medios nacionales, alerta este jueves la Organización Internacional del Trabajo (OIT).



Un informe del organismo que analiza el impacto de la crisis sanitaria en la economía informal mundial (aquella fuera del control estatal y no fiscalizada) muestra a Latinoamérica, donde un 53 % de sus trabajadores dependen de este tipo de empleos, como una de las regiones más perjudicadas. "América Latina es una de las regiones más vulnerables a la crisis por la alta tasa de empleados informales ", destacó la experta de la OIT.



Elva Mourelo, quien subrayó que la importante presencia en ese tipo de trabajos de mujeres y pueblos indígenas les pone en especial riesgo. En un momento de masivos confinamientos sanitarios en todo el planeta muchos vendedores ambulantes, empleados domésticos, taxistas por cuenta propia y otros trabajadores del sector informal han perdido todos o buena parte de sus medios de sustento, lo que según la OIT afecta a 1.600 de los 2.000 millones de personas con este tipo de empleos en el mundo.



Según la organización, la pobreza relativa en este tipo de trabajadores podría crecer con la crisis del 36 % al 90 % en Latinoamérica (los mencionados 140 millones de personas), del 17 % al 77 % en Norteamérica (147 millones) y del 34 % al 80 % en Europa y Asia Central (80 millones).



En África el porcentaje de trabajadores informales en pobreza relativa podría pasar del 20 % al 83 %, lo que supondría 324 millones de personas, y en Asia-Pacífico el ascenso sería menor que en otras zonas, del 21 % al 36 %, aunque dada su mayor población significaría 488 millones de empleados afectados.



A nivel global supondría aumentar en más del doble el porcentaje de trabajadores informales viviendo en situación de pobreza relativa, del 25 % al 59 % (1.180 millones de personas). Entre los principales afectados por la actual situación se encuentran personas que trabajan en servicios de hostelería, industria, comercio, y más de 500 millones de trabajadores del campo, señala el informe.



"Muchos afrontan un dilema irresoluble, el de morir de hambre o morir por el virus", subrayaron los expertos de la OIT en la presentación del informe. "La crisis de la COVID-19 está exacerbando debilidades y desigualdades que ya existían", subrayó Philippe Mercadent, jefe de mercados laborales inclusivos de la OIT, quien pidió la puesta en marcha de políticas que apoyen a trabajadores y pequeñas empresas afectadas por la situación actual.



La OIT reclama en ese sentido que los Estados garanticen el acceso de los trabajadores informales a los servicios sanitarios y brinden apoyo financiero y alimentario a los más afectados.



El estudio subraya que debido a la necesidad de muchos trabajadores informales de seguir trabajando para alimentar sus familias, algunos países no pueden poner en práctica las medidas de confinamiento y distanciamiento necesarias para frenar la COVID-19, lo que "puede convertirse en un foco de tensión social".



La OIT no estudió en esta investigación qué porcentaje de trabajadores de la economía formal podrían verse obligados a pasar a la informalidad a consecuencia de la pérdida de empleos, aunque sus especialistas anticiparon que se producirán flujos en esa dirección que aumentarán el tamaño del sector informal global.





