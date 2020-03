El antiviral que tiene Cuba para tratar el coronavirus

Cuba produce Interferón Alfa 2B, un medicamento usado por China para tratar a sus pacientes de coronavirus y que ha generado interés de compra en unos 15 países, informaron este viernes especialistas médicos de la isla.



Se trata de un antiviral que repone las defensas humanas. "El Interferón es un producto terapéutico, no es una vacuna", dijo Eduardo Martínez, presidente del grupo industrial estatal BioCubaFarma, desmintiendo publicaciones de redes sociales que informaban de que en el país se tenía la cura para esta pandemia.



Recordó que, según la asociación farmacéutica china, "entre las propuestas (para combatir el coronavirus) el primer producto de acción antiviral que se recomienda es el interferón", dentro de una treintena de opciones.



Martínez explicó que además de en Cuba, el medicamento es fabricado también por una empresa mixta en China, lo que facilitó su disponibilidad para el tratamiento. "Es un medicamento que tenemos todas las capacidades para suministrar al sistema nacional de salud en Cuba y en China".



Según precisó luego el director del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Cuba (CIGB), Eulogio Pimentel, hay unos 15 países interesados en adquirir el producto en América Latina, Europa, África y Asia.



"Estamos recibiendo solicitudes de un grupo grande de países que nos están pidiendo ofertas. Tenemos la capacidad para suministrárselo sin poner en riesgo las cantidades que se requieren para el país", declaró en rueda de prensa este viernes Eduardo Martínez, presidente del grupo estatal de medicamentos BioCubaFarma.



Contamos con un "inventario de Interferón, de producto terminado, para los casos que en un horizonte de tres a seis meses pudieran aparecer en Cuba. Y en proceso, tenemos inventario equivalente para tratar todos los infectados que ocurrieron en China", agregó.



En brotes de otros coronavirus y del SARS se utilizaron interferones para prevención y tratamiento, explicó la vicepresidenta del CIGB, Marta Ayala.



"Los interferones son moléculas que produce el propio organismo ante los ataques virales. Es una primera defensa natural del sistema inmune para combatir la entrada del virus e inhibirlo", detalló.



Pero el coronavirus, en lugar de inducir la producción de interferones, la disminuye. "De alguna manera administrar el Interferón desde fuera podría ser una aproximación correcta en medio de la gama de tratamientos que se están utilizando", precisó.



La administración del medicamento se hace a través de inyectables, pero en China se ha aplicado por nebulización "porque es una vía rápida de llegada a los pulmones y actúa en la etapa temprana de la infección", dijo Ayala.



Producido desde enero de este año en la planta chino-cubana ChangHeber de la provincia china de Jilin, el Interferón es uno de los productos estrella de la biotecnología de Cuba y también se usa contra infecciones virales provocadas por el VIH, el virus del papiloma humano y las hepatitis tipos B y C.



En la isla se ha informado hasta el momento de cuatro casos de coronavirus. El gobierno tiene en marcha la producción de 1 millón de mascarillas. El turismo es un importante motor de la economía cubana. Por el momento el gobierno no ha previsto el cierre de sus fronteras y ha reforzado los controles de ingreso.





