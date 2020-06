'Este año será imposible recuperar el daño laboral por el coronavirus'

El daño infligido en el mercado laboral mundial por el coronavirus está resultando peor de lo estimado inicialmente y será imposible repararlo en la segunda mitad de 2020 incluso bajo el escenario más optimista, según la Organización Internacional del Trabajo.



(Lea: Desempleo en Colombia siguió subiendo en mayo)



Las horas laborales en el segundo trimestre fueron 14% mas bajas que antes del virus, lo que equivale a una perdida de 400 millones de empleos a tiempo completo, dijo el martes la organización con sede en Ginebra.



(Lea: Termina el peor trimestre de la historia económica del país)

El fuerte aumento frente a una estimación previa de 305 millones refleja un empeoramiento de la situación en las ultimas semanas, especialmente en las regiones en desarrollo, dijo.



(Lea: Colombianos: con trabajo en casa, pero no teletrabajando)



Los datos se suman a evidencia de que las consecuencias económicas del virus se están sintiendo de manera desproporcionada en los menos acomodados, exacerbando las desigualdades sociales y de riqueza existentes.



Si bien algunos empleos volverán, la débil demanda podría persistir en muchas industrias y es poco probable que se recupere por completo durante un tiempo. Formuladores de política prestan especial atención "a los más vulnerables, desfavorecidos y los más afectados por la pandemia", dijo el director general de la OIT, Guy Ryder.



"Todo el mundo ha reconocido que la pandemia ha dejado muy claras las desigualdades, la precariedad de la vida laboral de muchos millones de personas, y esos déficits han dejado terribles costos humanos".



Suramérica sufrió el deterioro más severo en los últimos tres meses, con una pérdida de horas laborales superior a 20%, según la OIT.



En Asia y el Pacifico, la reducción ascendió a 13,5%, convirtiéndola en la región con el mayor impacto en cifras absolutas. El daño creciente en estas regiones esta alineado con un epicentro cambiante de la pandemia que ha cobrado mas de 500.000 vidas en todo el mundo.



Primero fue China, luego Europa, y ahora países en desarrollo con sistemas de atención médica mas frágiles como Brasil e India están luchando. Estados Unidos también esta agregando infecciones a un ritmo récord.



La crisis golpeó más a mujeres que a hombres, amenazando con deshacer algunos de los logros en igualdad de genero logrados antes de la crisis, dijo la OIT. Un gran numero de ellos trabaja en los sectores más afectados, como alojamiento, servicios de alimentación y comercio minorista.



También hubo un mayor freno para las mujeres por mayor demanda de cuidado de niños durante la crisis. Las pérdidas sufridas en el mercado laboral hasta ahora no serán reparadas en la segunda mitad del año, incluso bajo los supuestos mas optimistas de la OIT.



En su escenario base, las horas de trabajo seguirían siendo 4,9% mas bajas en el cuarto trimestre en comparación con el año anterior, lo que equivale a 140 millones de empleos a tiempo completo.



Mucho dependerá de la respuesta de formuladores de políticas, que se enfrentan a un gran desafío incluso después de desplegar un estimulo sin precedentes para proteger a empresas y trabajadores.



La OIT advirtió a los Gobiernos que no repitieran los errores de la crisis financiera y se apretaran los cinturones demasiado pronto. Dijo que los grupos desfavorecidos como mujeres, jóvenes y trabajadores informales necesitaban un apoyo especifico para evitar que las injusticias existentes se agravaran durante la recuperación.



También pidió una mayor solidaridad internacional para ayudar a los países más pobres a través de medidas como el alivio de la deuda.