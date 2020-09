Juez de quiebras de EE. UU. rechaza plan de financiación de Latam

El juez de quiebras de Estados Unidos James L. Garrity rechazó el plan de financiación de alrededor de 2.500 millones de dólares que presentó la aerolínea Latam al acogerse en mayo al capítulo 11 de la ley de quiebras de ese país para reestructurar sus pasivos financieros y administrar su flota.



Lea: (Latam Airlines retira solicitud de ayuda económica hecha a Colombia)

Así lo confirmaron este viernes fuentes de la compañía, que de momento no se ha pronunciado sobre el fallo del juez de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, emitido el jueves, y sigue revisando el documento.



Lea: (Aerolínea Latam anuncia más despidos)



El juez se mostró a favor de la propuesta en términos generales pero rechazó el mecanismo de conversión de acciones para el pago de la deuda que se incluía en el Tramo C del plan de financiación presentado por Latam, la mayor aerolínea de América Latina.



Este tramo consiste en un préstamo convertible de 900 millones de dólares de los principales controladores de la compañía, las familias Cueto y Amaro y Qatar Airways, e incluye una ampliación por 250 millones de dólares que podrá ser suscrita por otros accionistas en Chile su fuese aprobado por la Corte. El magistrado consideró que aprobar este tramo del plan supondría un tratamiento inadecuado a otros accionistas.



No obstante, el fallo abre la vía a la aerolínea para presentar de nuevo la propuesta pero sin este último plan de conversión. Para ello, tanto la familia Cueto como Qatar Airways deberían acceder a hacer el préstamo a la compañía con un interés del 27%, frente al premio del 34% que contemplaba la propuesta inicial si se convertía la deuda en acciones. También podrían aparecer otras opciones, como la del fondo Jefferies, en el caso de que la familia Cueto y Qarar Airwyas no accedieran.



El plan de financiación, presentado bajo la modalidad de Deudor en Posesión (DIP, Debtor in Possession, por sus siglas en inglés), método que se utiliza en aquellas empresas que se han acogido al Capítulo 11 de la ley de quiebras de Estados Unidos, contempla también un Tramo A, al que el juez no puso reparos, y que asciende a 1.300 millones de dólares y que fue comprometido por Oaktree Capital Management L.P. y sus filiales.



La incertidumbre económica mundial generada por la propagación de la covid-19 y las restricciones de viaje impuestas por varios Gobiernos de la región para frenar el avance de la pandemia, con la consecuente caída de la demanda, fueron ahogando paulatinamente a Latam, nacida en 2012 de la fusión entre la chilena Lan y la brasileña Tam.





EFE