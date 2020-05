La profunda contracción económica en la UE para este año

La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, alertó este miércoles de que la economía de la zona del euro se contraerá este año entre un 8 y un 12%, más de lo que había pronosticado antes, y de que los países que más dependen del turismo serán los más afectados.



En un encuentro con jóvenes europeos, retransmitido en la web del BCE, Lagarde dijo que la crisis sanitaria ha causado una crisis económica inmensa por la paralización de la economía. Lagarde había pronosticado tras la reunión del Consejo de Gobierno a finales de abril que la zona del euro podría sufrir una contracción entre el 5 y el 8 %.



La presidenta del BCE explicó que el BCE prevé varios escenarios para medir el impacto de la crisis por la pandemia. El escenario más suave pronostica una contracción del 5%, el medio del 8% y el más severo del 12% en 2020. Lagarde advirtió de que el pronóstico de "escenario suave está obsoleto" y es muy probable que la contracción se sitúe entre el medio y el severo, entre el 8 y el 12%. La economía de la zona del euro se va a contraer en un año el doble de lo que lo hizo en la Gran crisis financiera en 2008 y 2009, según la presidenta del BCE.



El Consejo de Gobierno del BCE se reúne de nuevo el jueves de la próxima semana para analizar la situación económica de los países que comparten el euro y se espera que aumentará los estímulos monetarios incrementando el volumen de compras de deuda de emergencia por la pandemia. Asimismo tendrá entonces los nuevos pronósticos macroeconómicos, de crecimiento e inflación, del personal del BCE, recordó Lagarde.



De momento, el BCE ha implementado un programa de compras de deuda de emergencia por la pandemia por valor de 750.000 millones de euros hasta finales de año. También decidió comprar hasta finales de este año otros 120.00 millones de euros y adquiere desde noviembre del año pasado bonos por valor de 20.000 millones de euros al mes.



La particularidad del programa de compras de emergencia es que es flexible y el BCE puede comprar más deuda de un país un mes en caso de que sea necesario si su prima de riesgo se ha disparado. Los países que más dependen del turismo serán los más afectados por la crisis debido a las restricciones de viajes y a otras medidas que han paralizado este sector.



Lagarde dijo que la recuperación dependerá de cómo se relajan las medidas de confinamiento y cómo se reactiva la economía de nuevo. "Algunos países estarán más afectados que otros", según la presidenta del BCE "Veremos diferentes consecuencias dependiendo de la situación del país antes de que surgiera la crisis". Además, "una economía que tiene más turismo que otra va a estar más afectada y una economía que tiene más espacio fiscal va a salir más fácilmente de la crisis", según Lagarde.



No obstante, Lagarde no prevé que se produzca una nueva crisis de endeudamiento en la zona del euro como hace diez años, pese a que muchos países han tenido que aumentar su endeudamiento para afrontar los costes sanitarios de la pandemia, ofrecer ayuda económica a las empresas y prestaciones sociales a los trabajadores afectados.

"No es un fenómeno del euro. También lo han hecho otros países" en otras regiones y "es lo correcto, es el camino que hay que seguir", dijo la presidenta del BCE.



Lagarde explicó que lo importante ante el endeudamiento es el coste de la devolución de la deuda, que ahora "es extremadamente bajo" porque los tipos de interés y la inflación son muy bajos, de hecho, recordó, algunos países pueden tomar dinero prestado a tipos de interés negativos.





EFE