Coronavirus disparó las riquezas de los milmillonarios de Wall Street

Los 12 milmillonarios más relevantes de Wall Street, que incluyen a personas como los fundadores de Amazon, Microsoft y Facebook -Jeff Bezos, Bill Gates y Mark Zuckerberg respectivamente-, han alcanzado por primera vez en la historia una riqueza combinada de 13 cifras, es decir, más de un billón de dólares de patrimonio y un 40% más que cuando comenzó la pandemia global del coronavirus.



Según una investigación del Institute for Policy Studies (IPS), un 'think tank' progresista con sede en Washington, el pasado 13 de agosto los 12 magnates más ricos de Wall Street alcanzaron una riqueza total de 1,01 billones de dólares. "Esto es simplemente demasiado poder económico y político en manos de 12 personas, así como un hito inquietante en la historia de la concentración de riqueza y poder en Estados Unidos. Desde el punto de vista de una sociedad democrática, esto representa un grupo de doce oligarcas o una docena de déspotas", opinó el 'think tank'.



En concreto, Bezos se sitúa en primer lugar con una fortuna de 189.400 millones de dólares; seguido de Gates, con 114.000 millones; Zuckerberg, 95.500 millones; el fundador de Berkshire Hathaway, Warren Buffet, con 80.000 millones; el de Tesla, Elon Musk, con 73.000 millones; el ex director ejecutivo de Microsoft, Steve Ballmer, con 71.000 millones; el fundador de Oracle, Larry Ellison, con 67.400 millones; y los ideólogos de Google, Larry Page y Sergey Brin, con 67.400 y 65.600 millones respectivamente. Cierran la lista los principales accionistas de Walmart, Alice, Jim y Rob Walton, con una riqueza superior a los 62.000 millones de dólares cada uno.



Desde el 18 de marzo, fecha aproximada del inicio de la pandemia en Estados Unidos, estos "oligarcas" han visto cómo su fortuna combinada aumentaba en unos 283.000 millones de dólares.



Entre los doce, el que más ha incrementado su fortuna ha sido Elon Musk, cuya compañía ha vivido un fulgurante ascenso en Wall Street en el último año y, especialmente, tras el 'crash' bursátil del mercado que se produjo entre marzo y abril.

En lo que va de año, Tesla se ha revalorizado un 351%.



Desde entonces, según cálculos del IPS, la fortuna de Musk ha pasado de estar valorada en 24.600 millones de dólares el pasado 18 de marzo a unos 73.000 millones el 13 de agosto, lo que supondría un aumento del 197%. Le sigue Bezos, que consiguió aumentar su riqueza en un 68% y que este año se embolsó unos 7.200 millones de dólares en efectivo tras llevar a cabo dos ventas masivas de acciones de su compañía, o Zuckerberg, cuyo patrimonio se revalorizó un 75%. El único de los 12 miembros de la lista que no ha conseguido aumentar su riqueza es Warren Buffett, que se encuentra 2.000 millones de dólares por debajo de su fortuna a fecha de marzo de 2019.



A juicio del 'think tank', la filantropía que practican muchos de estos milmillonarios "no es la respuesta" porque se ha convertido "en otra extensión del poder y de los intereses privados". El Instituto pone de ejemplo la iniciativa 'Giving Pledge', iniciada por Buffet y Gates y que consistía en donar la mitad de la riqueza antes de su muerte.



Sin embargo, desde que comenzó la iniciativa hace 10 años, la riqueza combinada de los participantes, entre los que también se encuentran Zuckerberg, Ellison y Musk, se ha duplicado.





EFE