'Muchos de los trabajos eliminados por la pandemia no volverán'

Larry Fink, el director general de la mayor gestora de fondos mundial, la estadounidense BlackRock, avisó que el mundo poscoronavirus necesitará de programas de empleo porque los puestos de trabajo suprimidos durante la pandemia "no volverán".



"Muchos de los empleos eliminados por el COVID-19 no volverán" y "no veremos una retomada tan drástica", pronosticó Fink en una videoconferencia promovida por la filial brasileña del Banco Santander.



De acuerdo con el alto ejecutivo del gigante de la inversión, uno de los principales acreedores privados de Argentina, se precisarán de "grandes programas de empleo" para afrontar la demanda global y potenciar estímulos en áreas como la infraestructura, donde las inversores del sector privado deberán actuar junto con los Gobiernos.



Preguntado por el presidente del Banco Santander de Brasil, Sergio Rial, sobre la situación del mercado cambiario en el gigante suramericano, el CEO de BlackRock aseguró que la desvalorización de la divisa brasileña "debe atraer a capital extranjero".

El real ha perdido este 2020 casi un 50 % de su valor respecto al dólar. Actualmente, un dólar se cambia por casi 6 reales. Esto, según Fink, se presentará como "una oportunidad de crecimiento" para el país a largo plazo.



En relación al brote del coronavirus, el alto ejecutivo lamentó el "excesivo optimismo" que llevó a "todo el mundo a ignorar el hecho" en enero, cuando se hablaba del tema "en relación a China y no en relación al mundo".



Ahora, según Fink, el COVID-19 se presenta como una cuestión "crítica para las democracias", que necesitan "encontrar el equilibrio entre la compasión y el pragmatismo". "Podemos ver claramente que en el corto plazo, las políticas gubernamentales consiguieron estabilizar las economías de varios países", aunque si hay una segunda oleada de infecciones por la pandemia "necesitaremos de otro paquete de estímulos porque la retomada será difícil", advirtió.



En este sentido, Fink se mostró preocupado ante la "incertidumbre" de las pequeñas y medianas empresas porque, a diferencia de las grandes corporaciones, que "atienen a sus necesidades de capital entrando en mercados financieros", éstas "no puede hacerlo".



EL ESCENARIO POSCORONAVIRUS



Según el CEO, en el escenario pos-pandemia, los jóvenes que "nacieron en el 11-S, pasaron por la recesión financiera y ahora viven la crisis del coronavirus", exigirán a la sociedad centrarse en la sostenibilidad y el cambio climático, un ámbito que "cada vez más" tiene más flujo en el mercado. "Esta será la próxima gran cuestión" porque "estamos muy próximos de una depresión global" y "no estamos haciendo suficiente sobre esto", lamentó.



Pero el asunto de la crisis climática requiere, según el responsable de BlackRock, de "cooperación internacional" entre los líderes mundiales, algo que hasta el momento "no estamos viendo".



El otro gran talón de Aquiles de la realidad poscoronavirus será, dijo Fink, la tecnología, que durante la crisis de la pandemia se acelerará a pasos de gigante. "Claramente los grandes victoriosos de todos los sectores serán las empresas que usen cada vez más tecnología" y "se adapten a los nuevos tiempos".



Bajo el título 'Economía, crisis y oportunidades: los aprendizajes de hoy y las lecciones para el futuro', la videoconferencia fue conducida por Sergio Rial, quien insistió en la responsabilidad de los líderes empresariales en "hacer lo correcto" en este "tiempo sin precedentes".





