Multilateralismo, ¿un modelo solo para tiempo de bonanza?

En marzo, con los primeros casos y medidas por la pandemia, organismos multilaterales, uniones de países y entidades lanzaron grandes promesas: “haremos lo que sea necesario”. No obstante, cinco meses después el panorama es distinto al que muchos esperaban, con las respuestas nacionales como grandes protagonistas en la lucha contra la crisis y la cooperación global, salvo algunas excepciones, perdida del mapa.



En la retina aún quedan ese ‘frente común’ que proclamó el G20, los US$5 billones que prometió el G7, o la ‘acción concertada’ de los bancos centrales, y muchas más acciones. Pero la realidad trajo otras como un alza en las barreras comerciales a niveles récord, una carrera en la que cada país trata de asegurar el mayor número de vacunas para sí mismo, una nueva ‘Guerra Fría’ entre Estados Unidos y China y ataques a los organismos multilaterales, entre también muchas otras.



Waya Quiviger, directora del master de relaciones internacionales del IE Business School, tiene claro que en los malos momentos, el sistema falla. “Esta crisis ha demostrado que el multilateralismo no funciona en grandes crisis, sino solo cuando las cosas van bien. Esto iniciando por la OMS, que desde el principio ha emitido comunicados confusos sobre las medidas a tomar. El resto de organizaciones apenas han hecho nada conjunto excepto la Unión Europea, que lo hizo pero tarde. La soberanía nacional sigue siendo prioritaria y cuando las cosas se tuercen, cada uno acude a su casa primero”.



Jean-Marie Chenou, profesor de economía internacional de la Universidad de los Andes, resume esto como que “el multilateralismo como ideal y las instituciones como actores del sistema internacional han sido víctimas de la crisis más que protagonistas”.



“La respuesta de la OMS fue lenta y poco crítica de la actuación del gobierno chino, se demoró en recomendar la suspensión de los vuelos y el cierres de fronteras. Y la decisión de Trump de salirse cuestiona el futuro de la organización. Si bien hubo ejemplos de cooperación bilateral y de ayuda humanitaria, no fue en el marco institucional multilateral”, dice el experto.



Aunque la crisis actual es el reflejo más cercano de estos problemas, no son los únicos. Rubén Sánchez David, profesor de la Facultad de Estudios Internacionales, Politicos y Urbanos de la U. del Rosario, “se pueden ver dos ejemplos de temas a los que no se les puede dar solución: la salud y la crisis climática. Las pandemias y los males al medio ambiente tienen repercusiones sociales que afectan a la economía y la situación política en razón de sus efectos en la sociedad y los desequilibrios objetivos y subjetivos”.



UN SISTEMA NECESARIO



Pero sin perder de vista los vacíos de actuación que ha tenido el multilateralismo durante la actual crisis, los expertos también apuntan que es un sistema necesario y que esta pandemia podría ayudar a mejorarlo.



Sánchez agrega en este sentido que “la pandemia no ha hecho más que destapar una crisis que se gestó hace años, pero también es posible que cree soluciones. En los últimos tiempos se han fortalecido actores estatales y privados que no fueron considerados cuando se creó la ONU, y que aspiran a tener un mayor espacio en la conducción de los asuntos mundiales. No obstante, esto también augura una reestructuración del multilateralismo”.



Y es que los expertos también creen que, a pesar de la falta de cooperación en la crisis, la profundidad de esta va a requerir que la salida y la recuperación sea multilateral.

De acuerdo con Chenou, “la crisis económica resultante de la pandemia también va a necesitar una respuesta multilateral. Tanto la ONU como el Foro Económico Mundial llaman a un multilateralismo reforzado para aportar soluciones. Por lo tanto, el sistema poscovid-19 seguirá marcado por la rivalidad entre China y Estados Unidos, pero esto no significa que no vaya a jugar un papel clave en los próximos años”.



LAS RESPUESTAS



Los analistas dejan patente los vacíos que el multilateralismo ha tenido en la respuesta a la crisis por la pandemia, pero es también importante destacar muchos ejemplos de la utilidad que durante la coyuntura actual han tenido muchos de estos organismos y entidades.



Uno de los principales, seguramente, sea la acción de los organismos económicos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial BM), el BID o CAF, entre muchos otros.



Por poner un ejemplo, el FMI ha ejecutado algún tipo de ayuda financiera hasta el momento a 80 países, por un monto de US$87.841,52 millones, mientras que ha ejecutado planes de alivio de deuda a 28 países, por US$251,24 millones.



Y lo mismo ocurre con el BM, entidad que prometió poner a disposición de los países US$160.000 millones. De momento ha dado apoyo a 100 países, lo que le hizo incrementar su financiación este año hasta los US$74.000 millones.



De hecho, Colombia es uno de los beneficiados por estos organismos. CAF concedió un crédito al país por US$350 millones, que se suma a los dos préstamos del BID por US$1.150 millones. También se renovó el crédito flexible del FMI por US$10.800 millones.

Desde los bancos centrales, la Reserva Federal está haciendo operaciones de recompra a emisores de todo el mundo para ayudar a garantizar la liquidez.



A esta lista abría que sumar los planes de ayuda de entidades como la Unión Europea a sus 27 países y, a pesar de las críticas, la labor de la Organización Mundial de la Salud, que ha centralizado la información alrededor de la respuesta y recomendaciones para enfrentar el coronavirus.





