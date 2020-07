Opep pronostica rebote récord de la demanda de petróleo

La demanda petrolera mundial se recuperará con fuerza en 2021 con una histórica subida de 7 millones de barriles diarios (mbd), impulsada por la esperada recuperación económica el próximo año. "En 2021 se pronostica que la demanda petrolera se recuperará parcialmente de lo sucedido este año con un aumento histórico de 7 mbd", indica la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) en su informe mensual difundido este martes en Viena.



Esa subida, en cualquier caso, no compensará el hundimiento del consumo en este 2020, que la Opep sitúa en un descenso de 8,95 mbd, una ligera mejoría respecto a los 9,07 mbd previstos hace un mes. La Opep pronostica que el consumo de su crudo aumentará también en un 25 % en 2021 -hasta un promedio de 29,8 mbd-, 6 mbd por encima de lo que prevé para este año. De esta forma, la Opep calcula que el mundo consumirá este año de promedio 90,72 mbd, mientras que el año que viene serán 97,7 mbd.



INCERTIDUMBRE ECONÓMICA



Estas cifras están supeditadas a que la recuperación económica tome cuerpo y se eviten los peores escenarios, como una segunda ola de la pandemia que vuelva a cerrar las economías más importantes. "Esto supone que la covid-19 se contenga, especialmente en las principales economías, que se permita la recuperación del consumo privado de los hogares y la inversión, con el apoyo de las medidas masivas de estímulo", subraya el informe.



La Opep calcula para 2021 un crecimiento económico global del 4,7%, aunque recuerda que todavía existen muchas incertidumbres en el horizonte. Para este año prevé una contracción del 3,7%.



SUBIDA DE PRECIOS



La Opep considera que la subida de los precios petroleros de las últimas semanas refleja la mejora del mercado desde mayo, cuando aplicó un recorte récord del 10% de la producción mundial. "Los precios del crudo siguieron subiendo en junio por segundo mes consecutivo, dada la mejora continua en los fundamentos del mercado y la reducción gradual del exceso de oferta global", indica el documento.



Desde mayo la alianza Opep+, formada por los 13 socios del grupo y otra decena de productores ajenos, encabezados por Rusia, cerraron los grifos en 9,7 mbd para contrarrestar la caída de la demanda por la crisis. El grado de cumplimiento, más del 100% en junio, según el informe, es un elemento central para mostrar a los mercados el compromiso de los países productores con la medida.



Si el crudo de la Opep cotizaba a 16,5 dólares el primero de mayo, cuando entró en vigor el recorte, ayer lo hizo a 43,38 dólares, un aumento del 162%. Las subidas han sido impulsadas por una caída en el excedente petrolero, signos de nuevas mejoras en los fundamentos del mercado y la previsión de un aumento del consumo en la segunda mitad de 2020 y en 2021, señala la Opep.



REVISIÓN DE RECORTES



Un comité de la Opep+, copresidido por Arabia Saudí y Rusia, celebrará mañana una teleconferencia para evaluar las condiciones del mercado y decidir qué política de recortes seguir. Si no se decide lo contrario, la reducción vigente se moderará hasta los 7,7 mbd entre agosto y diciembre, y a 5,8 mbd entre enero de 2021 y abril de 2022. Del compromiso están exentos Venezuela, Irán y Libia, debido a las caídas involuntarias de sus extracciones causadas por sanciones, crisis económicas y conflictos armados.



El secretario general de la Opep, Mohamed Barkindo, ya aseguró ayer que gracias a ese recorte el objetivo de lograr un "mercado equilibrado" se encuentra "más cerca". Los 13 miembros de la Opep bombearon 22,27 mbd en junio, según el informe, lo que supone una caída de 1,89 mbd respecto al mes pasado debido al cumplimiento de los recortes pactados.





EFE