Colapso histórico del petróleo por guerra de precios

Los precios del petróleo se hundieron este lunes alrededor del 25%, después de que Arabia Saudita desatara una guerra de precios con grandes rebajas de sus barriles de crudo.



El petróleo se derrumbó 25% este lunes en Nueva York y 24% en Londres. El barril de WTI para entrega en abril cerró a 31,13 dólares, 10,15 dólares por debajo de su cierre del viernes. En Londres, el Brent del mar del Norte perdió 24,14% a 34,36 dólares el barril, en su peor jornada desde 1991.



La semana pasada la Organización de los Países Exportadores de Petróleo (Opep), liderada por Arabia Saudita, y sus socios petroleros, encabezados por Rusia, no lograron un acuerdo para reducir la producción y apoyar los precios, en un contexto de caída de la demanda por el coronavirus.



Rusia, el segundo productor mundial de petróleo y que no es miembro del cártel, se negó a una nueva reducción colectiva de esos 23 países (la llamada OPEP+) de 1,5 millones de barriles al día, como proponían los sauditas. Como consecuencia, y tras el fracaso de las negociaciones, Arabia Saudita decidió el domingo el mayor recorte de sus precios del barril en 20 años, indicó el domingo la agencia Bloomberg News, provocando además una tormenta en los mercados.



Los sauditas recortaron así entre 4 y 6 dólares el precio de sus barriles para entrega en abril con destino a Asia y en 7 dólares los destinados a Estados Unidos, indicó Bloomberg. La petrolera nacional Aramco redujo además el barril de Arabian Light a un precio sin precedentes de 10,25 dólares, según la agencia. El desacuerdo ya hizo caer los precios del crudo un 10% el viernes. Para Jeffrey Halley, una analista de Oanda, "Arabia Saudita parece tener la intención de castigar a Rusia" con su decisión de reventar los precios.



"El hundimiento de los precios del petróleo tiene enormes repercusiones a escala mundial y pone en duda la viabilidad financiera de varias empresas y varios países", indicó Josh Mahony, un analista de IG. Las bolsas también cayeron en Asia, en el Golfo y en Europa.



Según Mahony, el mercado del petróleo sufrirá en los próximos meses porque a la guerra de precios de Arabia Saudita se suma el freno del crecimiento económico mundial provocado por el coronavirus, que hace caer la demanda de crudo.



En este sentido la Agencia Internacional de la Energía (AIE) publicó este lunes una previsión a la baja de la demanda mundial de petróleo para 2020, que sería la primera desde 2009.



La demanda tendría que contraerse en unos 90.000 barriles diarios (bd) respecto a 2019, según la hipótesis central de la AIE, que teniendo en cuenta la "extrema incertidumbre" de la situación, publica también un escenario pesimista (-730.000 bd) y otro optimista (+480.000 bd).



"Todavía hay una pequeña esperanza que Arabia Saudita juegue una carta para intentar llevar a los miembros de la OPEP+ [los 13 países de la OPEP más otros diez, incluida Rusia] a la mesa de negociaciones", indica Bjarne Schieldrop, un analista de SEB, que cree sin embargo "poco probable" que logre convencer a Rusia.





AGENCIAS