Regeneron pide autorización de emergencia para terapia contra covid-19

La biotecnológica Regeneron, propietaria del tratamiento con anticuerpos monoclonales que ha recibido el presidente estadounidense, Donald Trump, durante su convalecencia por la covid-19, ha solicitado al regulador del medicamento estadounidense autorización de emergencia para que su terapia esté disponible a toda la población.



Las acciones de Regeneron abrieron esta mañana con un alza del 2,4% después del anuncio y de que Trump dijera ayer que el cóctel de anticuerpos de Regeneron fue el principal responsable de su mejoría tras dar positivo por covid-19 y lo definiera, no como "terapia", sino como "cura", pese a que no hay evidencia científica que sostenga esa conclusión.



Regeneron solicitó a la Agencia de Alimentación y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) que el anticuerpo REGN-COV2, que el presidente recibió durante su estancia en el hospital militar Walter Reed entre el viernes y el lunes, obtenga la autorización por la vía rápida hasta que haya suficientes datos para recibir una autorización permanente.



La empresa biotecnológica aseguró en un comunicado que una vez garantizada la autorización "el Gobierno (estadounidense) se ha comprometido a tener dosis disponibles para los estadounidenses sin coste alguno y será responsable de su distribución". Regeneron indicó que en la actualidad dispone de dosis para 50.000 pacientes, pero espera tener disponible suficiente para tratar a 300.000 pacientes "en unos pocos meses".



Estados Unidos, donde han fallecido más de 211.000 personas por la covid-19, tiene más de 4 millones de casos activos (infectados menos recuperados y fallecidos) de coronavirus en la actualidad, según datos recopilados por la Universidad Johns Hopkins.



Trump recibió una dosis de 8 gramos de un cóctel de anticuerpos de Regeneron poco después de confirmarse su positivo y pese a que su uso no estaba autorizado por la FDA. En un video publicado ayer en sus redes sociales, el mandatario aseguró que desea que su tratamiento, que también incluyó cinco dosis del antiviral Remdesivir (autorizado de emergencia por la FDA) y esteroides, esté disponible para todos los estadounidenses.





