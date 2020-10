Taiwán, el ejemplo para el mundo en la lucha contra el coronavirus

Numerosos países de todo el mundo están registrando nuevos máximos en casos de coronavirus, pero Taiwán ha logrado un récord distinto: 200 días sin un caso de transmisión local.



Lea: (Las medidas que regirán en Bogotá para la celebración del Halloween)

La isla ostenta el mejor registro en coronavirus del mundo con diferencia y este jueves alcanzó el nuevo hito, incluso cuando el patógeno se propaga vertiginosamente otra vez en Europa y Estados Unidos. El último caso de transmisión local de Taiwán se produjo el 12 de abril y no ha habido una segunda ola.



Lea: (Reactivación: si uno no es parte de la solución, es parte del problema)



¿Qué hizo bien esta isla de 23 millones de personas? Ha tenido 553 casos confirmados, con solo siete muertes. Los expertos dicen que el cierre temprano de las fronteras y la regulación estricta de los viajes han sido un factor importante en la lucha contra el virus. Otros factores incluyen el seguimiento riguroso de los contactos, cuarentenas aplicadas por la tecnología y el uso generalizado de máscaras.



Lea: (Acosados por la pandemia, los mexicanos dejan listos sus testamentos)



La experiencia devastadora de Taiwán con el SARS atemoriza a las personas y hace que cumplan las normas. "Taiwán es el único país importante que hasta ahora ha logrado mantener eliminada la transmisión comunitaria de covid", dijo Peter Collignon, médico de enfermedades infecciosas y profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional de Australia.



Taiwán "probablemente ha logrado el mejor resultado del mundo", dijo, y es "aún más impactante" para una economía con una población aproximadamente del mismo tamaño que la de Australia, con muchas personas que viven cerca unas de otras en apartamentos.



Taiwán probablemente estará entre las pocas economías que crecerán este año, y el Gobierno pronosticó en agosto que el producto interno bruto se expandirá un 1,56% en 2020.



No obstante, Taiwán aun no está fuera de peligro. El Gobierno confirmó el jueves tres casos de otros países -Filipinas, EE. UU. e Indonesia- y en las últimas dos semanas ha registrado más de 20 casos importados.



Por otra parte, otras naciones que combatieron con éxito el virus inicialmente, como Singapur y Japón, luego tuvieron picos en los casos.



Lo que los países con infecciones crecientes pueden aprender de la experiencia de Taiwán es que nada funciona sin seguimiento de contactos de aquellos que han dado positivo y su consiguiente cuarentena, dijo Chen Chien-jen, ex vicepresidente de Taiwán y epidemiólogo.



Además, como no es fácil lograr que la gente permanezca en cuarentena, Taiwán ha tomado medidas para proporcionar comidas, entrega de alimentos e incluso contacto social a través de Line Bot, un robot que envía mensajes de texto y chatea. También hay castigo: aquellos que incumplen la cuarentena se enfrentan a multas de hasta NT$1 millón (US$35.000).





Bloomberg