Tenga encuenta estas medidas de bioseguridad para piscinas y playas

Desde hace unos días, varios sitios turísticos del país se han reactivado. Y los colombianos, normalmente, buscan zonas con piscinas y playas para viajar y salir de la rutina.



Hay cientos de establecimientos en los que hay una gran expectativa por la reactivación, pero no se pueden olvidar los riesgos el coronavirus, que solo se minimizan con el autocuidado y con el cumplimiento de las medidas de bioseguridad.



¿Está pensando en visitar el mar o en ir a 'piscinear'? Aquí le contamos cuáles son los cuidados que debe tener y cuáles son las restricciones que tienen estos lugares en caso de que estén abiertos al público.



PISCINAS



Mediante la Resolución 1547 de 2020, el Ministerio de Salud ha establecido cuáles son las normas y los protocolos que deben seguir tanto las personas que asisten a estos espacios como quienes los administran.



Milena Cuéllar, directora de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud, dijo que que, igual que en otros establecimientos, "deben adecuar una zona de limpieza y desinfección para manos y calzado que disponga de alcohol glicerinado al 60%, toallas desechables y tapabocas".



Asimismo, Cuéllar resalta que es importante que haya un punto de toma de temperatura con un termómetro láser o digital. Estas áreas, al igual que otros espacios como baños y duchas, deben estar señalizadas y separadas las unas de las otras.



Es fundamental que haya avisos claros que expliquen cómo deben lavarse las manos los usuarios y el personal. Esto se hace con un objetivo netamente pedagógico.



Los lugares de acceso que, en ocasiones, tienen barreras que implican contacto, deben retirarlos, así como torniquetes o aparatos que usan la huella dactilar. Incluso se recomienda evitar el uso de pines.



Recuerde que los salvavidas y el resto de los trabajadores de estos espacios deben tener su tapabocas bien puesto, cubriendo nariz y boca. Y deben contar con todas las garantías de sus jefes para ejercer su labor.



Cuéllar añade que los salvavidas deben tener "los dispositivos requeridos para realizar las maniobras de salvamento y rescate. La respiración boca a boca está prohibida".



La piscina debe estar muy limpia, no debe tener objetos ni residuos sólidos en su superficie. Procure cerciorarse de que puede ver el fondo antes de meterse al agua, esto siempre es un indicio básico de que está en buenas condiciones.



En todo caso, debe seguir las normas acostumbradas en estos lugares. Es fundamental que tome una ducha antes de entrar y después de salir del agua. Además, el uso del tapabocas es obligatorio si está en la orilla o departiendo fuera de la piscina.



Según Minsalud, por cada 9 metros cuadrados que tiene una piscina cubierta, puede haber una persona. Eso quiere decir que en caso de que el área de la piscina sea de 36 metros cuadrados, solo puede haber 4 personas allí.



El cálculo es parecido para las piscinas a cielo abierto, solo que deben dejar entrar a una persona por cada seis metros cuadrados. Es por eso que es prudente que tenga en cuenta cuántos metros cuadrados tiene el estanque al cual desea ir.



Sobre un posible contagio en piscinas, no hay estudios sobre el nuevo coronavirus que origina la covid-19, pero sí sobre otros coronavirus.



Según la cadena 'BBC', citando al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de España, (Csic), y a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, de Estados Unidos, (CDC) un buen cuidado de las piscinas y, sobre todo, el uso indicado de cloro en ellas serían suficientes para inactivar el virus.



CUIDADOS EN LA PLAYA Y EN EL MAR



El Gobierno nacional también ha establecido un protocolo específico para estos espacios.

Entre otras medidas, las autoridades establecieron que los linderos de las playas, sus entradas y sus salidas deben estar demarcadas. Igual que con las piscinas, tienen que haber puntos de desinfección disponibles tanto para los turistas como para los trabajadores.



Tenga en cuenta que es más seguro si usted y su familia hacen una reservación antes de llegar al lugar, pues esto les puede ayudar a reducir el contacto con otras personas.



Los bañistas deben mantener el distanciamiento físico con desconocidos tanto dentro como fuera del mar. Y el uso del tapabocas mientras no esté dentro del agua también es de carácter obligatorio.



También tenga en cuenta que las aglomeraciones están prohibidas y pueden acarrearle problemas. Aunque la práctica de deportes está permitida, procure desinfectar los equipos que utilice y dejar limpia la zona en la que se estuvo realizando la actividad.



En el caso de las playas, la 'BBC' explicó, citando a expertos consultados, que la sal del agua destruye y desactiva al virus, "lo que se ha comprobado de forma experimental".



Al final, y además de las ayudas que pueden dar el cloro y sal, lo más importante es cumplir con las medidas básicas: lavarse bien las manos y la cara y evitar las aglomeraciones.





