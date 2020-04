Trump sugirió pedir a China compensación económica por daños del virus

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió que podría exigir a China que pague miles de millones de dólares por los daños causados por la pandemia del coronavirus, originada en la ciudad de Wuhan.



"No estamos contentos con China", dijo Trump desde la Casa Blanca. "No estamos contentos con toda la situación porque creemos que podrían haberla detenido desde su origen". "Podría haberse detenido con rapidez y no se habría propagado por todo el mundo", dijo. "Hay muchas maneras en las que puedes hacerlos responsables", afirmó Trump. "Como sabrán, estamos llevando a cabo investigaciones muy serias".



Durante un encuentro con periodistas, a Trump se le habló de un editorial reciente de un diario alemán en el que se exige que China pague 165.000 millones de dólares por los daños causados por el coronavirus a la economía.



Preguntado si Estados Unidos considera hacer algo similar, el presidente dijo "poder hacer algo mucho más sencillo que eso". "Nosotros hablamos de mucho más dinero del que habla Alemania", espetó. "Aún no hemos determinado el monto final", dijo. "Es muy sustancial". "Es un daño a todo el mundo", consideró. "Este es un daño a Estados Unidos, pero también es un daño al mundo".



Estados Unidos registra más de 55.000 muertes por coronavirus, y la pandemia ha golpeado con fuerza la economía del país, dejando decenas de millones de desempleados.





AFP