Maduro pone en cuarentena a Caracas

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, declaró este domingo la 'cuarentena social colectiva' en siete estados del país además de Caracas, una medida que entrará en vigor a partir de las 5 de la mañana de este lunes para frenar la expansión del coronavirus.



"La cuarentena social colectiva será en las zonas donde se ha detectado la incidencia mayor de este virus importado y en las zonas donde están distribuidos los casos de cuarentena: Caracas, La Guaira, Miranda, Zulia, Táchira, Vargas, Apure y Cojedes", dijo Maduro en una alocución transmitida en y televisión.



En todos estos Estados se deben suspender actividades, salvo aquellas que impliquen distribución de alimentos, seguridad policial y militar, servicios sanitarios y el transporte.



Maduro detalló que hay siete nuevos casos confirmados de personas infectadas por el COVID-19 con lo que ya son 17 en total. El pasado viernes el Gobierno informó de los dos primeros casos.



Zulia y Miranda son los estados con mayor población del país, con más de 7,5 millones de habitantes entre ambos; el total de la cuarentena afectará a más de 9,4 millones de habitantes, casi un tercio de la población total del país que se estima en 28 millones.



LA PANDEMIA PODRÍA ABATIR INCLEMENTE



Es la única manera. O vamos a la cuarentena o la pandemia podría abatir inclemente y trágicamente a nuestro país como pasa hoy en Europa, bien lo saben ustedes", dijo Maduro.



Explicó que esto supondrá la suspensión laboral y legal de todas las actividades excepto las de servicio social y de necesidad aunque no especificó cuánto tiempo durará esta medida. "Vamos a una situación que jamás hemos vivido. No son vacaciones colectivas, es una cuarentena que amerita de una gran disciplina social. No se debe salir de la casa salvo para cubrir necesidades indispensables", especificó. Maduro dijo que esta es una medida "drástica e ineludible" y pidió la unión de todo el país "para salir adelante".



CASOS IMPORTADOS



El mandatario dijo que la pandemia del COVID-19 llegó a Venezuela con "casos importados" que llegaron de Europa y de Colombia, este último a través de la ciudad colombiana de Cúcuta que alberga el principal paso fronterizo con Venezuela.





EFE