Petróleo Brent, de referencia para Colombia, se desploma este martes

El precio del barril de petróleo Brent para entrega en junio terminó este martes en el mercado de futuros de Londres en 19,07 dólares, un 25,45 % menos que al finalizar la sesión anterior, arrastrado por el exceso de oferta en el mercado y el desplome ayer del crudo intermedio de Texas (WTI). El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, concluyó la jornada en el International Exchange Futures con un descenso de 6,51 dólares respecto a la última negociación, cuando cerró en 25,58 dólares.





(¿Cómo es posible que el WTI cueste -US$37,63?).

El Brent declinó hoy hasta niveles no vistos desde finales de 2001, aunque "no se vio atrapado en la locura en la que se hundió ayer el WTI", afirmó David Madden, analista de CMC Markets.



Algunos inversores anticipan que el Brent "podría experimentar un destino similar al WTI", señala la firma Capital Economics, que sin embargo duda de que "llegue a hundirse hasta el terreno negativo".



El contrato asociado a los futuros del Brent "tiene una opción de liquidación en efectivo" que permite a los compradores renunciar a recoger físicamente los barriles, lo que alivia la presión sobre el almacenaje, señala Capital Economics.



WTI PARA JUNIO TAMBIÉN A LA BAJA



Por su parte, el petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró este martes con una caída del 43,37 % en los futuros de junio, el nuevo mes de referencia, dejando el barril a 10,01 dólares, mientras que los contratos de mayo, en su último día de gestión, se recuperaron a dígitos positivos pero ya con muy escaso volumen de contratación.



Al final de las operaciones en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos de futuros del WTI para entrega en junio restaron 8,86 dólares con respecto a la sesión previa del lunes, en la que hubo un desplome histórico del 305 % y, por primera vez desde que hay estadísticas, el crudo estadounidense entró en valores negativos y con problemas de almacenaje.



EL DERRUMBE DE SEMANAS



El mercado del petróleo se ha venido derrumbando desde hace varias semanas, ya que las restricciones a los viajes en muchos países y la parálisis de muchas economías debido a la crisis del coronavirus han hecho que la demanda se desplome.



Los inversores esperan algo peor, ya que se avecina una profunda recesión en todo el mundo.



Sin embargo, el descenso del WTI en territorio negativo "sólo concierne al contrato de mayo, que está a punto de expirar y se ha vuelto muy poco líquido", señala Neil Wilson, analista de Markets.com.



"WTI es un contrato físico: si lo posees en el momento de su expiración tienes que recibirlo", explica.



En circunstancias normales, los inversores transferirían sus posiciones al siguiente contrato a medida que se acercara el vencimiento del actual. Pero esta vez no pudieron encontrar compradores debido al colapso de la demanda física de petróleo, que se ha visto muy duramente golpeada por la pandemia de covid-19.