La Fed anuncia que mantendrá apoyo monetario por unos años más

Según Powell, la meta de inflación del 2% no se alcanzará hasta 2023.

La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos anunció este miércoles que planea mantener los tipos de interés cercanos a cero hasta 2023, año en el que prevé que se cumpla su meta de inflación del 2%. "La recuperación ha progresado más rápido de lo que esperábamos, pero la actividad económica en general está aún muy por debajo de sus niveles de principios de año", dijo el presidente de la Fed, Jerome Powell, en la rueda de prensa posterior a la reunión de dos días del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, en sus siglas en inglés).



En su informe, el FOMC subrayó que "la demanda más débil y los precios del petróleo significativamente más bajos están frenando la inflación de los precios al consumidor". Así, el banco central estadounidense mantuvo su promesa de dejar las tasas de interés cerca de cero, en el rango de entre el 0% y el 0,25%, y se comprometió a mantener el precio del dinero en ese nivel hasta que la inflación aumente de manera constante.



Según Powell, la meta de inflación del 2% no se alcanzará hasta 2023. Sin embargo, el jefe de la Fed explicó en la conferencia de prensa que el banco central no ignorará las preocupaciones sobre la estabilidad financiera u otros riesgos que podrían impedir el logro de sus objetivos de política monetaria.



Los gobernadores de la Fed también cambiaron sus pronósticos económicos para reflejar una menor caída del producto interior bruto (PIB) y una menor tasa de desempleo en 2020. En junio, la Fed adelantó una contracción del 6,5% del PIB real y una tasa de desempleo del 9,3% para fines de 2020, pero el informe de empleo de agosto, que muestra una tasa de desempleo del 8,4%, mejor de lo esperado, sugiere que la recuperación económica puede ser más rápida de lo que se esperaba originalmente.



Así, las previsiones actualizadas indican que la Fed ahora prevé una contracción del 3,7% en el PIB y que la tasa de desempleo alcance el 7,6 % a finales de año. Pese a estas perspectivas mejoradas, Powell dijo que no perderán de vista a los 11 millones de personas que se han quedado sin empleo durante la pandemia del coronavirus.



Aún así, la Fed dijo el miércoles en su comunicado que la pandemia "seguirá pesando fuertemente en la actividad económica". "El camino de la economía dependerá significativamente del curso del virus. La actual crisis de salud pública seguirá afectando la actividad económica, el empleo y la inflación a corto plazo, y plantea riesgos considerables para las perspectivas económicas a medio plazo", subrayaron los gobernadores de los diferentes distritos de la Fed.



En los últimos meses, la Reserva Federal ha lanzado una serie de herramientas de política monetaria destinadas a mantener los mercados funcionando y la economía a flote, incluyendo programas de préstamos y liquidez y tipos de interés cercanos a 0. Entre otras medidas, la Fed puede comprar más bonos, ofrecer promesas más detalladas para mantener el crédito fácil en los próximos años o incluso tomar medidas más agresivas si la pandemia empeora y las condiciones se deterioran.



La Reserva Federal, que tiene un doble mandato de estabilidad de precios y fomento del empleo, ha utilizado tradicionalmente el movimiento de tipos de interés para contener las presiones inflacionistas, intentando equilibrarlo al tiempo con un mercado laboral fuerte.



Desde que Estados Unidos. salió de la Gran Recesión de 2008-2009, el desempleo fue cayendo de un 10% en que estaba en octubre de 2009 a un 3,5% en febrero pasado, sin que se disparasen los costes laborales ni la inflación, que ha estado contenida en torno al 2 %. Pero el panorama del mercado laboral ha dado un vuelco debido a la destrucción de millones de puestos de trabajo a consecuencia de la pandemia, que llevó el índice de desempleo al 14,4% en abril.





EFE