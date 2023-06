Educación en turismo, uno de los objetivos de la directora de la OMT

La colombiana Natalia Bayona fue nombrada como nueva directora ejecutiva de la Organización Mundial del Turismo (OMT), convirtiéndose así en la primera mujer del continente americano, menor de 40 años, en asumir este cargo.



Bayona tendrá la responsabilidad de llevar el desarrollo económico del turismo a nivel mundial a los 160 estados que hacen parte de este ente internacional de las Naciones Unidas.



Ante la noticia, la nueva directora ejecutiva de la OMT agradeció al secretario general de la entidad, Zurab Pololikashvili, por su confianza al otorgarle esta posición, así como por darle una buena noticia a los jóvenes del mundo



"Hoy se cumple uno de mis sueños desde cuando era pequeña: ser la mujer colombiana ocupando el cargo más alto en @ONU_es! Gracias infinitas Secretario General @pololikashvili por tu confianza y por darle un mensaje de felicidad a nuestros jóvenes en el mundo", indicó en su cuenta de Twitter.



."Hoy se cumple uno de mis sueños desde cuando era pequeña: ser la mujer colombiana ocupando el cargo más alto en @ONU_es! Gracias infinitas Secretario General @pololikashvili por tu confianza y por darle un mensaje de felicidad a nuestros jóvenes en el mundo" 🇺🇳♥️ pic.twitter.com/S9NdaOl38I — Natalia Bayona 🇺🇳 (@NataliaBayona) June 27, 2023

En diálogo con Caracol Radio, la santandereana habló sobre los retos que aún enfrenta el sector turístico en el país y la importancia de que el turismo sea una prioridad en la agenda gubernamental.



Además, resaltó este nombramiento como una oportunidad para promover la educación en turismo y fortalecer la empleabilidad del sector capacitando a las personas que lo integran.



“Mi obsesión, a nivel personal, es la educación en turismo. No podemos crear un sector económico de alto valor si la gente no está capacitada. Y es un problema a nivel mundial, no solo Colombia”, señaló.



Bayona también destacó como el ámbito turístico no solo podría aportar más peso a la economía, sino que también puede ser visto como “el gran empleador de jóvenes y mujeres en el mundo”.



En este aspecto, la colombiana también enfatizó en la importancia de establecer programas de capacitación técnica y profesional en el campo del turismo. Así como en la necesidad de fomentar la adopción de tecnologías y promover la digitalización en el sector.



