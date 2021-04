Nueva variante del coronavirus genera preocupación

Después de las variantes británica, sudafricana y brasileña, la india también suscita preocupación dada sus características y la rápida degradación de la situación sanitaria en India, aunque nada indica por ahora que sea más contagiosa o más resistente a las vacunas.



Esta variante, llamada B.1.617, fue detectada en el oeste de India en octubre. Se la califica de "doble mutante" porque contiene dos mutaciones potencialmente preocupantes, relativas a la proteína espícula que permite al SARS-CoV-2 penetrar en el organismo humano.



La primera, la E484Q, se asemeja a la de las variantes sudafricana y brasileña, la E484K, sospechosa de volver la vacunación menos eficaz y de aumentar el riesgo de reinfección.



La segunda, la L452R, también está presente en una variante detectada en California, y podría ser capaz de provocar un aumento de la transmisión.



Es la primera vez que se detectan ambas mutaciones en una variante con una difusión importante. La preocupación reside por tanto en que esta variante sea más resistente a las vacunas diseñadas para combatir cepas anteriores del covid-19 y, a la vez, que sea más contagiosa.



"La mutación 484 puede ser parcialmente responsable de un fracaso inmunitario, pero no se basta a ella misma. Debe estar eventualmente asociada a otras mutaciones que no vemos en la variante india", indicó el miércoles el virólogo francés Bruno Lina.



"En una o dos semanas, tendremos una estimación más cuantitativa de la reacción de la variante a la vacuna", declaró a la AFP Rakesh Mishra, del Centro de Biología Celular y Molecular de India.



Además, la situación en India, confrontada a una explosión de los contagios y muertes pese a que hasta ahora había logrado minimizar el impacto de la pandemia, suscita inquietud en muchos países que tratan de atenuarla con campañas masivas de vacunación.



Reino Unido restringió el lunes a sus residentes las plazas en vuelos procedentes de ese país, tras la confirmación de 103 casos de la variante "india" en su territorio.



Por su parte, Francia incluyó el miércoles a India en la lista de países cuyos viajeros deben someterse a una cuarentena obligatoria. Pero nada prueba por ahora que esta variante sea responsable del empeoramiento de la epidemia en India.



"Por el momento, no se ha establecido ningún vínculo entre la emergencia de esta variante y la degradación reciente de la situación epidemiológica", subrayó la agencia de salud pública francesa en su último análisis al respecto, con fecha del 8 de abril.



"Es posible que esta degradación se deba al menos parcialmente a las masivas congregaciones que tuvieron lugar recientemente en todo el país y a una adopción insuficiente de medidas de prevención entre la población en general", según Santé Publique France.



Además, meses después de haber sido detectada, esta variante no se ha impuesto en absoluto en el país, contrariamente por ejemplo a la británica. Incluso en el Estado de Maharastra (centro), donde surgió, solo representaba en marzo entre 15 y 20% de las muestras secuenciadas, según el ministerio de Sanidad. Y todavía es más minoritaria en el resto de India.



AFP