Nuevas tensiones en guerra comercial entre China y Estados Unidos

Funcionarios del Gobierno chino le dijeron a las principales compañías agrícolas estatales que pausen las compras de algunos productos agrícolas estadounidenses, incluida la soja, mientras Pekín evalúa la continua escalada de tensiones con Estados Unidos.



Lea: (La tensión de EE. UU. y China suma incertidumbre a la crisis)

A los comerciantes estatales Cofco y Sinograin se les ordenó suspender las compras, según una de las personas, que pidió no ser identificada debido a la confidencialidad del asunto. Los compradores chinos también han cancelado una cantidad no especificada de pedidos de carne de cerdo estadounidense, dijo una de las fuentes.

Según otra de las personas, a las compañías privadas no se les ha dicho que detengan las importaciones.



Lea: (Trump sanciona a China por Hong Kong)



La interrupción es la última señal de que el acuerdo comercial de fase uno entre las dos economías más grandes del mundo está en peligro.



Mientras que el primer ministro chino, Li Keqiang, el mes pasado reiteró una promesa de implementar el acuerdo que se firmó en enero, las tensiones han seguido aumentando desde entonces en medio de un enfrentamiento debido a la medida de Pekín para fortalecer su control sobre Hong Kong.



La medida de Pekín erosionó la percepción de riesgo que había estado prevaleciendo sobre los mercados. Los futuros del índice S&P 500 cedieron avances y se negociaron con una baja del 0,6%, mientras que los bonos estadounidenses a 10 años borraron sus bajas. El yuan continental revirtió su avance, mientras que los futuros de soja en Chicago, que habían subido hasta 1, tuvieron poca variación.



Las medidas para detener las importaciones vienen después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticara fuertemente el viernes a Pekín luego que impusiera una nueva y controvertida legislación de seguridad nacional en Hong Kong. Los críticos dicen que tomará medidas enérgicas contra el disenso y socavará el principio de "un país, dos sistemas" que ha mantenido a Hong Kong autónomo del continente desde la transferencia de los británicos en 1997.



Cofco y Sinograin son los principales importadores de productos agrícolas de China. Habían estado haciendo consultas de precios para 20 a 30 cargas de soja estadounidense el viernes, pero no pudieron continuar con las compras después de que Trump indicara que castigaría a funcionarios chinos, dijo una de las personas.

Pekín está esperando ver qué pasos toma Trump antes de decidir su próxima medida, dijo una de las personas.



Nadie del ministerio de Comercio respondió a un fax en busca de comentarios. Funcionarios de Sinograin y Cofco tampoco respondieron a las llamadas.



Trump dijo que Estados Unidos comenzaría el proceso de despojar a algunos del estatus comercial privilegiado de Hong Kong, sin detallar cuantos cambios entrarían en vigencia y cuantas exenciones se aplicarían. También prometió sanciones contra funcionarios chinos y de Hong Kong "involucrados directa o indirectamente" en la erosión de la autonomía de Hong Kong, aunque no llegó a dar detalles.



Los inversionistas de renta variable habían reaccionado positivamente a los comentarios de Trump, ya que no proporcionó ningún detalle o marco temporal sobre las acciones que podrían seguir.



No está claro cuándo Estados Unidos tomará acciones para sancionar a los funcionarios chinos, imponer aranceles a Hong Kong o atacar la estabilidad financiera del territorio. Si bien Trump ha amenazado periódicamente con suspender el acuerdo comercial de 'fase uno', sus principales asesores económicos han sugerido que continuará.



Larry Kudlow, director del Consejo Económico Nacional, dijo a CNBC el jueves que el acuerdo comercial "continúa por el momento y podría mostrar progresos". Las dos partes han intercambiado golpes sobre una variedad de temas desde el coronavirus a Taiwán en las últimas semanas, y el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, advirtió durante reuniones legislativas de alto perfil en Pekín que algunos en Estados Unidos estaban empujando las relaciones hacia una "nueva Guerra Fría" e instó a EE. UU. a renunciar a su "ilusión" de cambiar a China.



China acordó comprar productos agrícolas estadounidenses por un valor aproximado de 36.500 millones de dólares para 2020, como parte del acuerdo comercial de primera fase firmado en enero. Sin embargo, el brote de coronavirus arruinó esos planes y China solo logró importar 3.350 millones de dólares en productos agrícolas estadounidenses en los primeros tres meses del año, el más bajo para ese periodo desde 2007, según datos del departamento de Agricultura de Estados Unidos.



Aun así, a medida que China comenzó a reabrir gradualmente su economía tras las cuarentenas provocadas por el virus, aumentó su ritmo de importaciones, incluida una carga de más de un millón de toneladas de soja estadounidense en solo dos semanas en mayo y compras excepcionales de aceite de soja y etanol estadounidenses.



Las tensiones entre Estados Unidos y China comenzaron a aumentar debido a que el presidente, Donald Trump, ha culpado a la nación asiática de engañar al mundo sobre la magnitud y el riesgo del brote de coronavirus. Las consecuencias se filtraron a los mercados de productos básicos, por lo que China optó por comprar soja brasileña en lugar de la estadounidense.





Bloomberg